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趕快看！ 美伊達成和解受惠產業族群

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
美伊和解，受惠族群一覽表。資料來源：Grok、公司財報、群益投顧彙整
美伊和解，受惠族群一覽表。資料來源：Grok、公司財報、群益投顧彙整

美國解除海上封鎖。美國和伊朗表示，雙方已達成重新開放荷莫茲海峽的協議，為後續商談伊朗核子計畫鋪路，調解國巴基斯坦總理指出,美國與伊朗已經就立即停止所有軍事行動的「和平協議」達成共識。群益投顧表示，地緣政治風險下降，油價通常會回落，最直接受惠的是燃料成本占比高的產業，以及先前因高油價受壓抑的消費與運輸類股。

群益投顧表示，油價是全球經濟的重要成本指標，當油價下跌時，通常會透過「成本下降 → 通膨降溫 → 消費增加 → 經濟成長」的傳導機制影響經濟，但不同產業與國家受影響程度不同。

若美國與伊朗達成和解、地緣政治風險下降，油價通常會回落，最直接受惠的是燃料成本占比高的產業，以及先前因高油價受壓抑的消費與運輸類股。

若油價下跌，金融市場反應。資料來源：群益投顧
若油價下跌，金融市場反應。資料來源：群益投顧

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