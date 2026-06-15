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川普宣布完成與伊朗協議 法人：台股挑戰45000點

中央社／ 台北15日電

美股主要指數12日全面收高，與台股關聯性高的費城半導體指數上揚200.031點，漲幅1.52%。法人表示，台指期夜盤上漲487點，加上美國總統川普宣布完成與伊朗和平協議，有助台股今天表現，蓄勢挑戰45000點關卡。

美國和伊朗有望簽署和平協議，油價重挫，加上太空探索科技公司（SpaceX）掛牌上市，創下史上最大規模首次公開募股（IPO），美股12日收高。道瓊工業指數上漲353.51點，漲幅0.7%；標普500指數上漲37.16點，漲幅0.5%；那斯達克指數上漲79.18點，漲幅0.31%；費城半導體指數上揚200.031點，漲幅1.52%。

國內外產業訊息方面，美國總統川普表示，與伊朗的和平協議「現在已經完成」，宣布荷莫茲海峽重新開放，美國解除海上封鎖。

全球超級央行週登場，英國、美國和日本都將在本週公布貨幣決策。市場預期，美國與英國利率可能維持不變，日本可能調升利率1碼（1碼為0.25個百分點）。

富邦金近日代富邦人壽公告，參與Space ExplorationTechnologies Corp.（SpaceX）普通股初次公開發行，取得5萬股普通股，每股價格135美元，交易總金額為675萬美元，不含交易佣金及相關稅費。

伊朗 川普 台股

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眾所皆知的是，今年來台股走出了「史詩級」多頭，大盤飆破4萬點大關，融資融券、借錢買股消息也時有所聞。 不過AI狂潮下受惠的不只是電子股，金控股也是顯著受惠的族群之一，股價、獲利屢創新高。在全民投資熱之下，擁有證券、投信事業體的金控母公司就能直接受惠、獲利大吃補。

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