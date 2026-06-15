盤面浪大 台股當沖客變多

台股近來波動劇烈，市場多空頻繁拉鋸，在各項不確定性變因增多下，投資人盛行短線交易，特別是當沖交易，更是投資人規避風險的關鍵工具。證交所數據顯示，目前台股當沖比已上衝至四成左右。

法人指出，台股上周震盪劇烈，屢出現單日高低點差距逾千點的狀況，投資人心情大洗三溫暖。為規避突發性的不確定性風險，短線交易盛行，當沖比更是屢屢升高。

證交所數據顯示，上周當沖比均值，由前一周的35.4%上升至37.2%，上周四（11日）更一度升至40.7%，上周五（12日）雖略為滑落，仍有39.5%，顯見隨近期行情上下震盪，投資人也轉向當沖交易避險。

統計上周五上市櫃個股中，當沖比超過60%的有：三豐（5514）、強信-KY（4560）、高雄銀（2836）、加高（8182）、蜜望實（8043）、台嘉碩（3221）、聯一光（3441）、鈞寶（6155）、凱崴（5498）、環科（2413）、鼎元（2426）、南電（8046）、力成（6239）、燿華（2367）、先進光（3362）、華通（2313）、茂迪（6244）、友達（2409）、南茂（8150）等，不乏多檔市場熱門指標股。

法人預期，隨指數有機會重啟漲勢，在市場偏多走勢漸成市場共識下，預期當沖比有機會降低。