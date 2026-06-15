台股本周面臨三變數 抗震看國家隊動向

台股本周將遭遇16日日銀利率會議、17日台指期結算、18日凌晨聯準會利率決議等三大變數考驗，投資人預期行情波動難免，抗震焦點在國家隊等內資動向，尤其八大公股行庫上周買超逾600億元、寫下史上單周第二大買超紀錄，近期大力加碼的台積電（2330）等個股更是觀盤重點指標。

在歐洲央行（ECB）上周利率會議開出升息1碼的第一槍後，本周將登場的全球重要央行會議包括16日的日銀、18日將宣布最新利率政策動向的聯準會。其中，在市場對日銀升息預期增溫，但日圓期貨的未平倉淨空單部位又來到約12.9萬口水位來看，利差交易等資金動向將高度牽動全球股市漲跌。

另外，雖然市場普遍預期聯準會本次會議對利率將按兵不動，惟聯準會新任主席華許在會後記者會對縮表的看法、委員間的利率點陣圖如何呈現未來利率走向，以及外資於台指期未平倉淨空單高達6.5萬口的動向，都是台股本周焦點。

永豐投顧副總曾信凱、元富投顧總經理江浩農表示，外資短線已賣超台股逾4,000億元，加上期貨空單居高不下，短線上，台股維繫人氣聚焦八大公股行庫。

觀察八大公股行庫上周動向，除了上周五（12日）行情大漲1,019點時，單日賣超106.8億元外，其它不論指數漲跌，都呈現買超，全周買超601.6億元，為史上單周第二大買超，釋放政策積極作多台股的重要訊號。

加上上周投信也買超762.3億元，相關市場主力大戶同步積極力挺，壽險金控也屢屢逢低承接，使得內資儼然成為台股領漲抗跌的定海神針。

分析師表示，台股本周行情仍將趨於震盪之際，八大公股近日加碼的個股，將躍居盤面的交投亮點。如上周買超第一的台積電，金額達200.2億元，台達電（2308）37.1億元、聯發科（2454）36.5億元、國巨（2327）*30.4億元，緊追在後。

其它八大行庫近日買超逾10億元的還有鴻海（2317）、廣達（2382）、金像電（2368）、南亞科（2408）、緯創（3231）、華碩（2357）、力積電等個股。