聽新聞
0:00 / 0:00
金融業加碼台股 千億級手筆…迎獲利、淨值與配息三大利多
4月台股暴漲，金融業迎獲利、淨值與配息三大利多。據金管會統計，4月金融三業加碼台股1,121億元，推升前四月買股衝上2,953億元的同期新高；隨5月台股續強，金融業首季評價損失可望快速收斂，並為明年配息增添底氣。
4月台股大漲22.7%，金融三業買盤同步升溫，今年1月及4月已兩度出現史上單月「千億元級」買盤。
從業別觀察，銀行仍是最挺台股的資金來源。4月加碼457億元，已連七個月站在買方，銀行圈認為，應與提前布局高現金殖利率個股、卡位下半年除權息行情有關。
壽險業4月加碼258億元，較3月增加六成。壽險圈指出，IFRS 17上路後，賣股挹注獲利空間縮小，投資決策更回歸基本面與資產配置，4月加碼反映對AI供應鏈及台股長線行情仍具信心。
券商則由3月減碼轉為大買406億元，是三業中加碼力道最強者。由於持股多列入FVTPL，應是看好後市行情而提高持股部位。
累計前四月來看，銀行累計加碼1,586億元居冠，壽險加碼906億元，券商加碼461億元。
合計金融三業加碼2,953億元，改寫金管會2022年揭露統計以來同期最大買盤規模，顯示金融業對台股後市態度由保守轉為積極。
台股大漲，金融業開始收成。銀行業受惠最深，4月底台股未實現利益衝上7,412億元，首度站上「7」字頭、寫史上新高，年增1.1倍；隨5月台股續揚，帳面獲利可望再攀升，有助提升淨值。
壽險業則迎來兩大利多。一是股票評價回升帶動淨值改善；二是股票資本利得轉入保留盈餘，若後續逢高調節持股，可望提升2026年配息能力。
至於券商及壽險部分列入FVTPL的股票部位，則可直接反映在獲利上。法人指出，4至5月台股持續走揚，相關持股評價與處分利益可望進一步挹注獲利。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。