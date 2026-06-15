稀土國家隊 神助攻台鏈

工研院、金屬中心積極投入打造稀土國家隊，台廠包括康普旗下天弘化（7742）、金益鼎、中台、華鉬、聯友金屬等，均具備稀土精煉、回收與再生能力，都是稀土國家隊潛在成員之一，可望分進合擊助台鏈對抗稀土缺料潮。

中國大陸近日對「稀土」管制升級，全球各大科技巨擘爭搶稀土、戰略金屬原料，為因應此問題，台灣正積極發展稀土與戰略金屬供應鏈，包括工研院、金屬中心近日均宣示，將攜手國內產業鏈投入稀土精煉、回收與再生，有望打造稀土國家隊。工研院即指出，工研院技術開發以此為產業推動目標，將含稀土之各式可取得資源，提煉為稀土氧化物、金屬與合金，預計2026年啟動技轉民間業者。

金屬中心與日本愛知製鋼株式會社11日簽署合作備忘錄，聚焦輕稀土磁石射出成形關鍵技術合作，並以AI機器人、無人載具馬達轉子等高值化應用為推動方向。

其中，天弘化為康普子公司，成立於1975年，早年主力生產草酸產品；1984年，於新竹工業區投資設立鑫海稀土，是台灣首家從採礦到分離提煉的稀土企業，其後，天弘化投入發展鈷原料萃取及鈷金屬之生產製造，目前動力電池材料（硫酸鈷）已占旗下產品比重逾七成。

天弘化雖未繼續從事稀土提煉，但旗下生產的草酸，其中一項關鍵應用即為分離稀土，隨科技持續進步，對稀土之需求逐漸提升，預期草酸之應用需求亦會提升。

此外，天弘化也曾與國內鎢、鈷金屬大廠聯友金屬簽署合作備忘錄，憑藉其專業的鈷原礦萃取技術及施法冶金經驗，目標瞄準電動車所需的再生材料，希望打造電動車循環材料供應鏈。

金益鼎在近日的股東會上表示，今年將聚焦五大發展主軸，包括推動西濱新廠智慧化與AI製程優化、深化稀土元素與永磁材料回收技術；另外，中台將回收HVDC電源設備中的廢鋰電池。單一電源設備重達5公斤，相比加熱載具主機磁扣的磁鐵和電池合計約60克，前者稀土元素的含量和規模效益是數倍增長。

值得注意的是，大陸擴大稀土管制，禁止「鎢」相關原料與成品出口，近日包括三星、海力士等瘋搶「鉬」以取代鎢，對此，國內唯一鉬金屬大廠華鉬宣示跨入半導體領域，助攻台鏈「鉬進鎢退」。（記者任君翔、吳秉鍇、宋健生、籃珮禎）