一周盤前股市解析／高速傳輸、航太衛星 吸睛

台股上周五（12日）受費半狂飆、台指期夜盤大漲帶動，指數開高後即衝至全場最高44,798點、大漲1,649點，為史上第二大單日漲點，但盤中逢高獲利了結賣壓出籠，指數漲幅收斂、橫盤震盪，終場大漲1,019點、以44,169點作收。

統一投顧協理陳晏平指出，隨中東衝突露曙光、油價回落、美股轉強有利風險偏好回升，有利於台股後市表現，但外資台指期淨空單逾6.3萬口，加上本周日央可能升息及FOMC會議不確定性因素，盤中仍須提防行情劇烈波動，預期台股短線高檔震盪格局。

現階段建議持股汰弱留強、降低槓桿部位，維持適度現金部位，靜待外資期現貨籌碼回流及量價止跌訊號明確後，再行加碼布局。長線追蹤族群：台積電（2330）及先進製程／封裝、高速傳輸、載板與PCB、機箱滑軌、被動元件、功率半導體、航太衛星、特用化學及機器人等族群。

台新投顧協理范婉瑜表示，美國5月CPI數據創下逾三年來新高，但隨美伊衝突有望落幕，吸引低接買盤進場，加上川普表示已與伊朗達成極好的協議，通膨預期降溫，將有利台股後市。

短線來看，低接力道強加上利多激勵，指數可望進一步回升，不過因波動加大，建議電子族群汰弱留強，被動元件、光學鏡頭、低軌道衛星、記憶體等可續留意；低基期的傳產，如自行車、紡織、製鞋等亦可關注。

第一金投顧協理黃奕銓認為，由近期盤勢觀察，進入前波上漲高原區40,000~42,000點支撐區，即有逢低買盤進入抄底，技術面上，若可以進一步收復短期均線，將有利於重啟新一波攻勢。