營收創高股 投資優選

時序進入6月中旬，雖然美伊局勢在川普說了超過37次將達成協議後仍未有結果，經濟的影響逐漸浮現，尤其在經歷連續三個月強勁成長的就業數據，上周美國公布5月通膨數據創下2023年4月以來最高；5月CPI年增率由前期3.8%升至4.2%，惟月增率由0.6%降至0.5%，核心CPI由前期2.8%升至2.9%，月增率也由0.4%降至0.2%。

觀察詳細數據，能源價格年增率由17.9%上升至23.5%，食品價格年增率由3.2%下降至3.1%，剔除食品及能源後的商品價格年增率持平於1.1%，二手車價格年減率由2.7%上升至2.0%，住房服務價格年增率持平於3.3%，其中租金年增率由2.8%上升至2.9%，自有住宅設算租金年增率持平於3.3%，離家住宿年增率由4.6%上升至5.2%，剔除住房服務後的核心商品價格年增率由2.3%上升至2.4%，醫療服務價格年增率由3.2%上升至3.6%，交通服務價格年增率由4.3%下降至4.1%。

綜合來看，美國5月CPI重返4%創近三年新高，能源價格月增長3.9%，連續第三個月大增仍是主要原因，其中油價月增率由5.4%再度上揚至7%，連帶影響機票價格上揚2.7%，與此同時，服務業通膨仍持續上升，住房服務價格年增率仍維持高檔，租金、離家住宿甚至醫療服務價格皆持續走揚。

商品部分，交通運輸商品價格、新車等價格略為下滑，反映商品端的通膨並未如預期般走揚，然而部分產品家電用品價格已連續第二個月上升，顯示終端消費者仍面臨通膨升溫壓力。

另外，5月扣除住房服務的核心服務業CPI月增率由0.45%回落至0.27%，年增率由3.67%降至3.38%，兩者雖然同步回落，但依然保持在較高水準，考量民眾已無過多儲蓄支撐消費，需持續觀察通膨外溢效應及民眾消費動能是否得以支撐經濟保持韌性。

展望本周聯準會會議前觀察，由於核心數據給了聯準會喘息空間，未來高利率仍將維持一段期間，華爾街仍認為升息警報仍未拉響。

受益於人工智慧、高效能運算與雲端服務等應用需求持續推進，高階晶片、伺服器及顯卡出貨動能維持強勁，加以產品價格調升效應，台灣5月出口784.8億美元，年增率51.7%，月增率16.1%，單月出口創下史上次高；累計前五月出口3,418.3億美元，年增率48.7%。

由於NVIDIA於COMPUTEX 2026正式宣布次世代Vera Rubin GPU全面進入量產，預計第3季開始持續進入出口高峰。反應在台股5月營收，研究部統計上市櫃5月營收5.26兆，年增率34%，月增率0.8%，前五月營收24.3兆，年增率28.5%。整體5月營收淡季不淡，寫下歷年最佳5月表現，雖然營收創新高家數126家略少於前月152家，不過仍較去年同期創新高家數65家大幅成長，第2季營收可望淡季不淡。

台股部分，近期市場傳出晶圓代工價格下半年將再度漲價，主要受到高階先進製程產能持續跟不上客戶布局與需求，加上客戶面臨供應鏈管理風險，進入2奈米世代生產難度大幅提高，良率應該考量優先於價格因素，國內先進製程長線仍具競爭優勢。

由於即將進入端午連假，加上市場可能對聯準會會議前呈現觀望，台股仍將以區間整理格局為主，短線以10日線為多空觀察指標，選股以營收創高為方向。

（作者是第一金投顧董事長）