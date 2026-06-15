就市論勢／中小型科技、金融股 聚焦

盤勢分析

全球科技巨頭在AI基礎建設投入龐大資本支出，掀起歷史性增資潮（股權融資）。瑞銀預測，今年全球AI資本支出將從7,000億美元擴大至8,200億美元，明年進一步增至9,900億美元。

本周重頭戲是聯準會會議，新任聯準會主席華許面臨考驗。美國總統川普先前釋出「希望調降利率，但會把決定權留給華許」的訊息，並在社群媒體發文強調金融市場「過度放大」通膨問題，認為5月就業報告強勁，股市理應上漲而非下跌，直言「經濟成長並不代表通膨」。

華爾街普遍預期聯準會年底前至少升息一次，BNP預估12月啟動升息；花旗則維持預測今年將降息三次。

投資建議

目前市場認為是AI估值與期待值修正，美國大型CSP對AI基建資本支出並未縮減，晶片需求強勁，與2000年網路泡沫本質不同。

指數受費半指數震盪與AI股牽動，包括台積電（2330）「護國神山」地位與董座魏哲家「請繼續買股」的力量大小。個股可關注季底作帳結帳，內資為主的中小型科技股、AI股與金融股作帳行情輪動。