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美股四大指數齊揚 法人：台股本周關注美國利率政策

中央社／ 台北14日電
台指期夜盤上漲487點，有助台股15日表現，美國利率政策將是本周市場關注焦點。圖／聯合報系資料庫
台指期夜盤上漲487點，有助台股15日表現，美國利率政策將是本周市場關注焦點。圖／聯合報系資料庫

美股主要指數12日全面收高，與台股關聯性高的費城半導體指數上揚200.031點。法人表示，台指期夜盤上漲487點，有助台股15日表現，美國利率政策將是本周市場關注焦點。

美國和伊朗有望簽署和平協議導致油價重挫，加上太空探索科技公司（SpaceX）在那斯達克掛牌上市，創下史上最大規模首次公開募股（IPO），美股12日收高。

道瓊工業指數上漲353.51點，漲幅0.7%；標普500指數上漲37.16點，漲幅0.5%；那斯達克指數上漲79.18點，漲幅0.31%；費城半導體指數上揚200.031點，漲幅1.52%。

資深分析師王兆立表示，SpaceX掛牌首日上漲19%，收在160.95美元、市值突破2兆美元。在市場資金排擠效應下，衝擊太空相關族群走弱；其中，維珍銀河控股（Virgin Galactic Holdings）重挫逾3成。

王兆立說，對於SpaceX掛牌上市表現中性看待，若SpaceX後續股價能夠進一步走高，才可望帶動相關供應鏈股價揚升。

他表示，美伊可能達成結束戰事的協議備忘錄，此為美股和台股近日彈升主因。美國總統川普發文說，中東終戰協議排定於14日簽署，但伊朗國營媒體引述伊朗外交部表示，協議不會於14日簽署，與川普說法不一致。美伊兩國後續發展，將持續牽動美股和台股走向。

此外，日本銀行預計本周召開金融政策決定會議，美國聯邦準備理事會（FED）新任主席華許（KevinWarsh）也將首度主持利率決策會議；王兆立指出，FED利率政策及華許相關談話將是市場關注焦點。

王兆立說，觀察台股近期在月線上下震盪整理，預期短期將持續面臨月線保衛戰。若指數能夠回補6月5日向下跳空缺口，顯示盤勢強勢；若跌破近期低點，盤勢則呈弱勢表現。

美股 台股 費城半導體 SpaceX

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