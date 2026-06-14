台股震盪…惟法人認AI建設不變下 中長期基本面無虞

上周台股大幅震盪，單日漲跌幅動輒千點。由於股市對AI熱情出現過度樂觀情緒，繼之又出現半導體急速調整，台股直接面對排山倒海的獲利回吐壓力，台股雖然跌破月線，上周單周下跌901.90點，但多空難料，法人認為，AI建設不變下，中長期基本面無虞。

玉山市值動能50 ETF經理人楊立楷指出，儘管貨幣政策不確定性帶來短期利率波動，導致台股近期盤中不時出現逾千點的震盪幅度，然當前全球總體環境仍具高度韌性，預料後續景氣擴張動能將具慣性，疊加財政政策支撐及AI所帶動的企業獲利上修支撐，構成股市多頭格局的堅實基礎，特別是台股在AI基建需求的強勢驅動下，結構性成長趨勢依然明確，中長期基本面動能無虞。

永豐投顧表示，台股大幅震盪，顯示市場預期南轅北轍，建議觀望或是少量嘗試，以免投資組合難以調整。不過，通膨問題被市場消化大半，市場並未因此大幅恐慌。

而市場對產業需求有更高的預期，且台股基本上守住42000點，顯示產業基本面未出現明顯轉變，各研究機構的獲利預估基本上不變，故建議長線布局，掌握獲利有明顯成長的標的。指數區間看40000點至46000點。

針對台股投資策略，楊立楷認為，隨著台股即將進入除權息旺季，近期台股高股息族群表現持續升溫，但也須留意台股進入高檔震盪與類股輪動加速之時期，操作宜保留資金彈性，建議採取分批布局策略，或適度提升低基期與價值型類股配置，以穩健應對盤勢波動，或透過側重價值因子選股之市值型台股ETF，同樣契合低基期、高股息族群的熱度趨勢，且成長與股息兼顧特性有利維持長期表現，後續有望持續受惠除息卡位行情。