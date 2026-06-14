快訊

美軍「大黃蜂」戰機墜毀！事故前疑冒煙畫面曝光 飛行員彈射逃生

3.8元腰斬剩1.92元！他拆解00916配息縮水內幕：高殖利率盲目追進錢不夠分

搭飛機容易噁心、胃不舒服？ 專家推薦喝薑汁汽水原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

台股周線紅翻黑 法人：反彈仍偏向情緒修復 修正格局尚未改變

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

加權指數上周五上漲1,019點，收在44,169點，成交量約1.16兆元。籌碼面部分，三大法人買超518.6億元，其中外資現貨買超286.9億元，期貨淨空單增加1,871口至65,039口，期現貨並未同步偏多操作；投信買超142.3億元，自營商買超89.4億元。上周台股下跌901點，跌幅2.0%，周線紅翻黑。

永豐期貨指出，上周四PPI數據公布後，市場第一時間反應並不買單，台指期一度出現90度急殺，顯示投資人對於通膨與利率問題仍保持高度敏感。不過隨後川普再度釋出協議即將達成的樂觀訊息，成功帶動市場風險偏好回升，台指期夜盤也跟隨美股展開強勢反彈，呈現典型由消息面驅動的情緒修復行情。

另一方面，市場對於即將到來的SpaceX IPO也提前開始反應。作為近年來最受矚目的科技企業上市案之一，不僅吸引大量資金關注，也帶動市場重新聚焦科技成長題材。而SpaceX掛牌首日股價收在160.95美元，大漲19%。

永豐期貨表示，從技術面來看，近期盤勢仍維持以盤代跌格局，月線附近支撐力道不弱，但聯準會本周即將公布最新利率決議，市場觀望氣氛仍然濃厚，在利率路徑尚未更加明朗之前，資金追價意願恐怕難以持續升溫。因此現階段比較合理的解讀仍是跌深後的反彈與情緒修復，中期修正架構並未因為上漲而出現根本改變，後續仍需觀察聯準會態度、美伊局勢發展以及SpaceX IPO後的市場反應，才能確認這波反彈究竟只是修正中的喘息，還是真正轉折的開始。

台股 台指期 美股

延伸閱讀

美伊周日簽協議落空？台指期夜盤上半場走勢震盪

台股報復反彈逾千點！台灣50正2、反1天量交戰 外資「這問題」成隱憂

台股重挫近2,700點創紀錄！高股息ETF成資金避風港 公股最愛這10檔

台股下殺…投資人抄底 ETF愈跌愈熱賣

相關新聞

009816非「低成本」！與初期建倉無關…Ffaarr：交易成本比0050和006208總費用率還高

凱基台灣TOP50（009816）的交易成本高於0050和006208，年費用預估達0.3%。儘管支持者認為建倉成本隨時間降低，但實際上，動能策略導致周轉率及成本上升。專家指出，選擇009816需基於其動能策略帶來的報酬。

SpaceX配股翻身！焊接工死抱十年股票衝上近2800萬 網：能焊火箭非雜魚

SpaceX即將IPO，早期員工股票價值大幅上升，前焊接工赫南德茲的6500股增值至近278萬元，另名前工程師拉沃伊手中股票高達約2800萬美元。網友熱議股權的重要性，並指出公司成功的倖存者偏差。

00916配息從3.8元變1.92元！高殖利率夢碎…重點在淨值與績效

國泰全球品牌50（00916）配息由原預估的3.8元大幅縮減至1.92元，年化殖利率隨之從13%降至約7%。投資人對此變化反應熱烈，PTT股板討論火熱，部分人質疑溢價風險及投資執行不當。

3.8元腰斬剩1.92元！陳重銘拆解00916配息縮水內幕：高殖利率盲目追進錢不夠分

國泰全球品牌50（00916）ETF的配息從3.8元腰斬至1.92元，許多投資人追高導致溢價現象。陳重銘分析後指出，溢價高達11%時，應考慮獲利了結，避免盲目追進。

0050漲破百元才扣款 作家黃大米直言不後悔：我是要留到退休

台股近日開紅盤走高，不少投資人也開始關注進場時機。作家黃大米在臉書分享，自己的0050定期定額扣款日剛好落在台股大漲當天，因此買進價格落在100元以上。她坦言，前一天0050才剛跌破100元，若以短線角度來看，似乎錯過了更便宜的買點，但自己並不會因此感到懊悔，因為從一開始就抱持長期持有的想法，並沒有打算頻繁進出市場。

本周21檔台股 ETF 除息 00919、00981A、00929等人氣 ETF 最受矚目

本周將有21檔台股ETF將除息，投資人如果想參與除息，可留意最後買進日。法人指出，台股雖短線震盪，但中期仍維持偏多結構，整體而言，行情機會大於風險。台股高息ETF有息收保護，適合作為穩健投資及逢低分批布局的良好投資工具。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。