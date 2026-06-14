台股周線紅翻黑 法人：反彈仍偏向情緒修復 修正格局尚未改變

加權指數上周五上漲1,019點，收在44,169點，成交量約1.16兆元。籌碼面部分，三大法人買超518.6億元，其中外資現貨買超286.9億元，期貨淨空單增加1,871口至65,039口，期現貨並未同步偏多操作；投信買超142.3億元，自營商買超89.4億元。上周台股下跌901點，跌幅2.0%，周線紅翻黑。

永豐期貨指出，上周四PPI數據公布後，市場第一時間反應並不買單，台指期一度出現90度急殺，顯示投資人對於通膨與利率問題仍保持高度敏感。不過隨後川普再度釋出協議即將達成的樂觀訊息，成功帶動市場風險偏好回升，台指期夜盤也跟隨美股展開強勢反彈，呈現典型由消息面驅動的情緒修復行情。

另一方面，市場對於即將到來的SpaceX IPO也提前開始反應。作為近年來最受矚目的科技企業上市案之一，不僅吸引大量資金關注，也帶動市場重新聚焦科技成長題材。而SpaceX掛牌首日股價收在160.95美元，大漲19%。

永豐期貨表示，從技術面來看，近期盤勢仍維持以盤代跌格局，月線附近支撐力道不弱，但聯準會本周即將公布最新利率決議，市場觀望氣氛仍然濃厚，在利率路徑尚未更加明朗之前，資金追價意願恐怕難以持續升溫。因此現階段比較合理的解讀仍是跌深後的反彈與情緒修復，中期修正架構並未因為上漲而出現根本改變，後續仍需觀察聯準會態度、美伊局勢發展以及SpaceX IPO後的市場反應，才能確認這波反彈究竟只是修正中的喘息，還是真正轉折的開始。