擁擠交易隱含下行風險再浮現 布局新興國家當地債市的中長期價值

美國火熱的就業數據，在油價高漲與通膨彈升的背景下，加深市場對央行潛在升息路徑的擔憂。隨著各國公債殖利率攀高，科技股自高檔回落並牽動全球股市大幅震盪，過度擁擠交易隱含的下行風險再度浮現，資產分散的需求升溫之際，表現突出的新興國家當地債市正逐漸吸引投資人目光。

富蘭克林證券投顧表示，新興國家當地債市具備雙率優勢，第一是較高的殖利率水平，例如非洲的埃及有20%以上，烏干達、迦納與中亞的哈薩克及拉丁美洲的巴西與哥倫比亞也分別有13%~16%的水準，反觀七大工業國公債殖利率僅不到4%。第二是匯率升值機會，儘管今年來地緣政治風險支撐美元略為轉強，不過新興國家貨幣也同步升值，其中，巴西、哥倫比亞與匈牙利都有6%左右升幅，反映市場對新興國家體質改善的信心提升與分散美元資產的需求強勁。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金經理人麥可．哈森泰博表示，過去數十年間，新興國家的貨幣與財政政策顯著改善，包括採行通膨目標制、財政紀律規則，及建立獨立的中央銀行體系，穩健且具可信度的政策方向加上制度建構的持續推進，提升市場對其政策的公信力。

富蘭克林證券投顧表示，儘管2月底以來爆發中東衝突，新興國家仍獲信評機構上調評等與展望，反映其政策改革的步伐持續，例如哈薩克、迦納與奈及利亞，皆獲上調信評，南非也獲得穆迪上調債信展望至正向，因為看好其政策可信度的提升，該國自今年起將通膨目標由原本的3%~6%，下調為3% ±1%，財政部預估該國債務高峰已過，後續將逐步下滑，此為近20年來首見，加上今年預計將公布實施財政錨方案，國際券商樂觀看待該國信評上調的前景。

富蘭克林證券投顧表示，儘管今年來全球債市經歷高油價與通膨威脅，不過，殖利率上升也增添投資吸引力，不僅可享有較佳的收益水準，未來利率回落時也有機會享有資本利得空間。就中長期資產配置而言，正是布局新興國家當地債市的有利點。富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金績效表現領先，廣納拉丁美洲、非洲與新興亞洲當地債匯市機會，截至5月底基金持債到期殖利率9.53%，