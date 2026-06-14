證券交易員去年加薪最多 平均調升17% 保險員15.8%

AI、高科技發展正盛，科技業員工年薪高，相較下從事工業、服務業勞工收入往往無法如此豐厚，想追求加薪有感，依勞動部近日發布的調查，2025年職業薪資統計結果，年薪年增率逾10%為：證券金融交易員17.1%、保險業務員15.8%、旅遊業人員13.3%、美容業人員10.2%。

為了解事業單位各職類薪資水準，勞動部按年辦理「職類別薪資調查」， 以從事工業及服務業企業為調查對象，2025年調查統計項目包括7月平均每人經常性薪資（即月薪）、2024年全年平均每人薪資所得（即年薪）， 回收有效樣本計9,977家。

觀察2025年7月底，受僱員工5,000人以上各細職類（不含主管及監督人員）薪資年增率。月薪方面，排行依序為：保險代理人（含保險業務員）10.6%、殯葬服務人員8.6%、旅遊業人員及美容業人員均為7.8%。

年薪方面，排行依序為：證券金融交易員及經紀人（含理財專員、承銷人員）17.1%、保險代理人（含保險業務員）15.8%、旅遊諮詢人員（含旅行社事務人員）13.3%、美髮美容及造型設計人員10.2%，這四項職業均逾10%。

除參考每年加薪較多職業，勞工也能考慮學習技能、取得相關證照，轉職較高薪職業。月薪方面，排行依序為：航空駕駛員29.8萬元、精算師20.3萬元、醫師18萬元、職業運動員16萬元、船舶監管人員（含引水人員）14.5萬元。

年薪方面排行前三名為：航空駕駛員393.1萬元、精算師366.2萬元、醫師249.7萬元。年薪不及200萬但逾150萬元的包括：電信工程師182.8萬元、船舶監管人員（含引水人員）172.3萬元、職業運動員169.2萬元、律師158萬元、證券金融交易員及經紀人（含理財專員、承銷人員）153.8萬元。

綜觀上述數據，無論是薪資增幅亮眼的金融交易員與業務人員，還是穩居高薪榜首的機師與精算師，均印證專業門檻與業績導向是突破薪資天花板的兩大關鍵。

這份調查不僅描繪了當前薪資輪廓，更為廣大勞工指明轉職與進修方向。勞工想要追求加薪有感，可及早投資自己、培養高含金量專業技能，取得職場高薪入場券。