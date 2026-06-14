高殖利率金雞抱著穩穩賺 長榮航、興富發等吸引資金轉進

時序進入除權息旺季，向來是高股息殖利率族群重要表現時點，又逢台股近日進入高檔震盪整理，更凸顯高股息個股抗震特性，吸引防禦性資金轉進長榮航（2618）、興富發、東陽等。市場預期，今年除息行情可望優於過往，相關題材標的表現可期。

主動野村臺灣高息ETF經理人游景德指出，在全球利率高檔震盪、資產波動加劇環境中，更凸顯高股息投資的吸引力。

統計現金股利殖利率超過5%、股價在10日均線以上，且三大法人近五日買超逾千張個股，包含長榮航、興富發、東陽、大成、裕融、華票、潤弘、東和鋼鐵、遠百、三芳、長虹、遠雄、春源、百和、達麗及八方雲集。

營建股配息向來大方，統計至12日，興富發、長虹、遠雄及達麗殖利率均達6%以上，營造為主的潤弘也有5%，而近期逢央行總裁楊金龍鬆口「選擇性信用管制就到這裡」，意即央行現階段沒有加碼信用管制的規畫，也讓營建業景氣露出生機。

鋼鐵業的東和鋼鐵及春源獲利穩健，今年第1季獲利較去年同期成長；遠百及八方雲集今年第1季獲利也見成長，主要受惠國內消費力道不弱。台股近期在指數創高後，經歷劇烈震盪，大盤指數仍處在10日均線反壓之下，但這些具基本面成長的高殖利率股獲法人買盤推升，股價已站上10日線。

野村投信投資策略部副總樓克望表示，高息族群指企業或投資標的具備相對較高的現金股利殖利率。這類標的通常具備穩定現金流，獲利波動較低，屬於成長性相對成熟而配息能力穩定的公司。在投資策略上，除傳統依殖利率篩選外，亦要留意降低「高殖利率陷阱」，也就是殖利率高是因缺乏基本面、股價下跌，導致殖利率虛胖。

群益半導體收益ETF經理人謝明志指出，高息股誘因除穩定領息外，跟漲抗跌的特性也是重點之一，因此在面臨市況震盪加劇時，高息股表現往往具有韌性，而在多頭期間也能順勢攀揚，進可攻、退可守，為追求穩健存股投資人可考量標的。