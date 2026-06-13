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資金湧入AI隱形冠軍股 大立光強攻光纖陣列、穩懋拚光通訊收發模組

聯合報／ 記者鍾張涵／台北即時報導
砷化鎵晶圓代工大廠穩懋董事長陳進財強調，受AI資料中心與高速光通訊需求帶動，公司光通訊收發模組與射頻元件出貨動能增溫。圖／本報資料照片
砷化鎵晶圓代工大廠穩懋董事長陳進財強調，受AI資料中心與高速光通訊需求帶動，公司光通訊收發模組與射頻元件出貨動能增溫。圖／本報資料照片

台股本周暴漲1095.61點至42267.97點作收，創收盤指數新高。據台灣證券交易所統計，上市公司總市值達到新台幣137兆8811億元，較前一周大增約3.58兆元。值得注意的是，隨著人工智慧（AI）技術從雲端機房走向百工百業的硬體建設，資金開始跨出半導體護城河，外溢至ICT、光學鏡頭、光通訊、被動元件及砷化鎵晶圓代工廠等領域，展開一場大規模的台灣製造業隱形冠軍大點兵。

過去兩年，受制於智慧型手機與PC、NB等終端消費市場飽和，非半導體核心的硬體供應鏈股價頗受壓抑，多數廠商在法說會上對AI巨浪多抱持審慎甚至邊緣化的態度，甚至自嘲為唯一分不到AI紅利與黃仁勳效應的科技遺民。這種科技焦慮與景氣循環的雙重夾擊，一度讓市場資金對這些傳統ICT零組件製造業卻步。

然而，隨著AI對算力與資料傳輸效率的要求達到物理極限，傳統的封裝與傳輸技術已無法應付龐大的計算量。此時，矽光子共同封裝光學（CPO）等革命性技術躍上檯面，正式將傳統光學鏡頭、光通訊元件與半導體製程相互結合 。這個技術交會點，給了台灣隱形冠軍一個切入AI戰場的破口。當這群長期默默沉潛、累積深厚精密製造實力的中小企業，成功將核心工藝對接上AI基礎建設的零組件需求時，轉型成果便在近期引爆了資本市場的強烈共鳴。

從近日台股盤面觀察，資金追捧的標的已不再局限於少數半導體指標股。包含光學鏡頭、光通訊、被動元件等族群，皆在資金強力挹注下接連出現亮燈漲停的市況。以本周產業別指數為例，漲幅最大的就是光電類指數上漲10.6%，這股強勁行情顯示市場正用資金為這群成功突圍的隱形冠軍投下信任票。大立光從過去自嘲「分不到」，到近期因展示FA（光纖陣列）與MLA（微透鏡陣列）技術，並規畫九月建置首條自動化試產線而強勢攻上漲停，即是這波AI紅利外溢最鮮明的縮影。

這波AI外溢浪潮正進一步擴散，如砷化鎵晶圓代工大廠穩懋董事長陳進財強調，受AI資料中心與高速光通訊需求帶動，公司光通訊收發模組與射頻元件出貨動能增溫。

而在AI伺服器高效能運算及嚴苛的電力管理需求下，國巨華新科等被動元件大廠更的高階電容、電阻及電感等零組件用量大幅激增。華新科總經理曾明燦上周五就在股東會上指出，AI生態系包括運算、通訊及電源三大環節，台灣供應鏈受惠較大的領域包括交換器（Switch）、網通設備及相關電源模組等，而公司去年AI相關產品營收占比約12％至15%，但今年有望提升至15％至20%。

半導體 國巨 華新科 台股 大立光

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