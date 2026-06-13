創新板公司法說會 6月22日起陸續登場

臺灣證券交易所為深化創新板企業與市場的連結，將於2026年6月22日至26日舉辦上半年創新板公司法人說明會，除邀請資策會以「淨零趨勢下的企業永續資訊布局」為題進行專題演講，並邀請金萬林-創（6645）、鈺寶-創（3150）、暉盛-創（7730）、聯友金屬-創（7610）、奧義賽博-KY創（7823）、巨鎧精密-創（2254）、倚天酷碁-創（2432）、嘉雨思-創（6921）、聚賢研發-創（7631）、富田-創（4590）、邦睿生技-創（6955）及錼創科技-KY創（6854）等12家創新板公司參與，涵蓋半導體、生技醫療、綠能環保、數位雲端等前瞻性產業。

證交所表示，創新板旨在協助海內外創新企業募集資金，並深度串聯台灣科技供應鏈，加速研發與市場導入，形成資本與產業帶動的良性循環，培育各行各業成為臺灣的「護國群山」。從營運實績來觀察，創新板已顯著發揮扶植成效，2026年第1季已有超過五成創新板公司實現獲利，總營收達111.17億元，較2025年同期成長36.52％，稅前淨利更較去年同期激增422.92％，亮眼的成長動能不僅顯示創新板已成為支持新興科技與創新產業發展的重要資本市場平台，也反映創新企業在資金與資源挹注下逐步開花結果，為投資人創造共享企業成長與創新價值的機會。

證交所表示，將持續協助具創新與成長潛力的優質企業對接資本市場，提升企業競爭力，促進資本市場永續發展。這次活動議程如下表，開放現場參與並歡迎媒體採訪，投資大眾亦可透過證交所WebPro 3.0影音傳播網同步收看。創新板公司簡報資料將於會前上傳至公開資訊觀測站法人說明會專區，響應節能減碳環保愛地球，會中將不提供紙本資料。活動詳細資訊請至證交所網站選擇「公告/活動-活動訊息」頁籤，查詢活動最新訊息。