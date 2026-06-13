安聯投信：AI 需求帶動上游缺貨的電子原物料及新潛在技術進步類股

台股面對短期漲多，振幅加大，安聯投信台股團隊表示，台美重要法說均顯示企業獲利成長正向，AI基礎建設需求強勁，加上更多長期新技術持續演進，基本面架構看多；搭配下半年出貨旺季，資金輪動快速。

投資建議上，安聯投信台股團隊表示，可關注受惠AI強勁需求所帶動的上游緊缺的電子原物料（記憶體，MLCC，CCL），以及新的潛在技術進步的類股；同時持續觀察美國總統川普及聯準會利率會議及後續對經濟的影響。長期成長趨勢上，科技相關板塊如AI伺服器、半導體供應鏈及半導體製程相關等，仍高度受惠於AI、雲端伺服器、高速傳輸及規格升級等主題；傳產部分可關注化學與運動相關。

安聯台灣主動式ETF（00993A）經理人施政廷表示，地緣風險反應趨於鈍化，持續聚焦企業獲利與AI題材本身及訂單能見度。安聯台灣高息成長主動式ETF基金（00984A）經理人廖本隆表示，聚焦受惠 AI、高速運算與資本支出循環的電子上游材料、製程與設備相關族群；同時適度提高部分具結構性需求支撐的網通、被動元件與關鍵零組件配置。