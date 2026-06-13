上市櫃公司5月營收歷年同期最旺 法人建議優先布局這幾檔

人工智慧（AI）需求續強，帶動上市櫃公司5月營收改寫歷年同期最旺紀錄，法人指出，台股短期震盪無礙中長期多頭趨勢，建議優先布局台光電（2383）、金像電（2368）、南電（8046）、臻鼎-KY（4958）、美利達（9914）等營收達成率優異且後續營運展望向上個股。

大型本國投顧分析，5月營收創歷史新高的公司家數達126家，雖然較4月的152家減少，但與去年同期的65家相較仍大幅增加，顯示AI帶動企業營運動能持續擴散。

法人表示，進一步觀察旗下追蹤的30個主要產業族群，今年4、5月合計營收達成率，整體表現優於原先預期。其中，科技族群、非科技族群符合或優於預期比例各約占81%、69%。

整體來看，除AI供應鏈延續強者恆強外，手機零組件、消費性IC設計等科技次產業亦持續回穩；傳產族群則以航空、自行車、餐飲、工業自動化等族群表現相對突出。

法人認為，第2季以來營收表現揭示一個意義深遠的結構性轉變，即AI需求持續強勁外，部分非AI領域亦開始明顯好轉，打破過去三年「AI獨好、其餘皆弱」的K型分化格局。

以科技次產業來看，銅箔基板、網通、網通PCB、手機零組件及伺服器組裝等4、5月合計營收達成率表現較佳，IC 設計服務達成率相對較低。非科技族群方面，航空、自行車、餐飲、工業自動化等營收達成率表現較佳，成衣加工與汽車零組件相對落後。

5月營收創新高公司中，科技族群特徵相當明確，主要集中於AI伺服器零組件、半導體、台積電（2330）相關設備與材料、PCB、記憶體、被動元件等AI供應鏈；非科技族群則以航空與餐飲表現相對突出。