永豐投顧：AI 紅利轉向 零組件有前景

台股本周大幅震盪，單日漲跌幅動輒千點，雖然曾跌破月線，最後還是在美股持穩帶動下，大盤指數收在44169.04點，單周跌幅2%。永豐投顧表示，台股本周震盪中可看到AI紅利轉向記憶體、被動元件等，市場對於產業需求浪潮有更高的預期，所以過去認為的景氣循環股需改以獲利評價重新檢視。

永豐投顧表示，台股本周調整後守住42,000點，顯示產業基本面未出現明顯轉變，各研究機構的獲利預估基本上不變，操作仍宜長線布局，掌握獲利有明顯成長標的。

雖然中東戰事仍然懸而未決，但高油價可能引發的通膨問題已經被市場反覆驗證，目前看到的是預期的降息可能落空，但是市場並未因此大幅恐慌，風險已經消化大半。

台股多空較勁激烈，股市容易出現大幅調整，永豐投顧認為，投資人如果大量投入，容易承擔過高風險，建議觀望或少量嘗試，以免投資組合難以調整。