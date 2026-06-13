快訊

高中生納動員？教部青年服勤計畫遭網揪出「新公告」 配合國軍戰備…一天後被刪

MOVA Mobius 60掃拖機器人開箱！3種拖布1鍵切換清掃、8cm輕鬆跨欄越障

產後首露面！福原愛公開再婚秘辛「認了一度不敢出門」

聽新聞
0:00 / 0:00

永豐投顧：AI 紅利轉向 零組件有前景

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台股本周大幅震盪，單日漲跌幅動輒千點，雖然曾跌破月線，最後還是在美股持穩帶動下，大盤指數收在44169.04點，單周跌幅2%。永豐投顧表示，台股本周震盪中可看到AI紅利轉向記憶體、被動元件等，市場對於產業需求浪潮有更高的預期，所以過去認為的景氣循環股需改以獲利評價重新檢視。

永豐投顧表示，台股本周調整後守住42,000點，顯示產業基本面未出現明顯轉變，各研究機構的獲利預估基本上不變，操作仍宜長線布局，掌握獲利有明顯成長標的。

雖然中東戰事仍然懸而未決，但高油價可能引發的通膨問題已經被市場反覆驗證，目前看到的是預期的降息可能落空，但是市場並未因此大幅恐慌，風險已經消化大半。

台股多空較勁激烈，股市容易出現大幅調整，永豐投顧認為，投資人如果大量投入，容易承擔過高風險，建議觀望或少量嘗試，以免投資組合難以調整。

AI 美股 台股

延伸閱讀

美股血洗波及台指期 法人：AI估值修正 長線加碼良機

目標價1500元卻連日賣超？國巨漲停後翻黑 網熱議：被動元件還能飆多遠

VIX恐慌指數低於平均 美股逢低分批長線布局契機佳

富邦金董座蔡明興：AI才剛開始...台股續受惠「ETF績效好到嚇一跳」

相關新聞

創新板公司法說會 6月22日起陸續登場

臺灣證券交易所為深化創新板企業與市場的連結，將於2026年6月22日至26日舉辦上半年創新板公司法人說明會，除邀請資策會以「淨零趨勢下的企業永續資訊布局」為題進行專題演講，並邀請金萬林-創（6645）、鈺寶-創（3150）、暉盛-創（7730）、聯友金屬-創（7610）、奧義賽博-KY創（7823）、巨鎧精密-創（2254）、倚天酷碁-創（2432）、嘉雨思-創（6921）、聚賢研發-創（7631）、富田-創（4590）、邦睿生技-創（6955）及錼創科技-KY創（6854）等12家創新板公司參與，涵蓋半導體、生技醫療、綠能環保、數位雲端等前瞻性產業。

安聯投信：AI 需求帶動上游缺貨的電子原物料及新潛在技術進步類股

台股面對短期漲多，振幅加大，安聯投信台股團隊表示，台美重要法說均顯示企業獲利成長正向，AI基礎建設需求強勁，加上更多長期新技術持續演進，基本面架構看多；搭配下半年出貨旺季，資金輪動快速。

上市櫃公司5月營收歷年同期最旺 法人建議優先布局這幾檔

人工智慧（AI）需求續強，帶動上市櫃公司5月營收改寫歷年同期最旺紀錄，法人指出，台股短期震盪無礙中長期多頭趨勢，建議優先布局台光電（2383）、金像電（2368）、南電（8046）、臻鼎-KY（4958）、美利達（9914）等營收達成率優異且後續營運展望向上個股。

永豐投顧：AI 紅利轉向 零組件有前景

台股本周大幅震盪，單日漲跌幅動輒千點，雖然曾跌破月線，最後還是在美股持穩帶動下，大盤指數收在44169.04點，單周跌幅2%。永豐投顧表示，台股本周震盪中可看到AI紅利轉向記憶體、被動元件等，市場對於產業需求浪潮有更高的預期，所以過去認為的景氣循環股需改以獲利評價重新檢視。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。