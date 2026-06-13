新日興、欣興、旺矽爆違約交割

近期台股走勢劇烈震盪，當沖與信用交易風險浮現，市場再度爆發鉅額違約交割案。臺灣證券交易所與櫃買中心昨（12）日公告，包含上市熱門股新日興（3376）、欣興以及上櫃股旺矽等三檔達違約資訊揭露標準，單日申報違約總金額高達7,034.4萬元；累計今年來上市櫃違約交割案件合計已達13起。

受到日前大盤急速變盤影響，部分投資人面臨資金調度不及的窘境。昨日遭券商申報違約交割的個股集中於AI伺服器、散熱與半導體測試等熱門電子族群。上市的新日興違約金額達3,051.3萬元，由新光、中信三重等券商分點申報；欣興違約金額達2,776.1萬元，由永豐新竹、新光新竹、國泰台中、國泰桃園等多家券商分點共同申報。此外，上櫃的旺矽違約金額為1,207萬元，則是由永豐萬盛申報。

加計昨日三起案件，今年來上市櫃合計已爆發13起達揭露標準的大額違約交割案，分別為上市四起、上櫃九起；今年以來的違約名單多為市場當沖熱門標的，顯示在極端行情下，投資人過度放大槓桿的風險。

今年上市違約交割方面，還包含旺宏5,902萬元、佳必琪高達1億4,950萬元的違約案，佳必琪一案為今年來單一違約金額最高。