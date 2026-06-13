就市論勢／半導體鏈、化學股 可留意

盤勢分析

美伊協議有望達成，激勵台股昨（12）日開高，在AI、半導體族群領軍反攻，權值股勁揚，早盤飆漲，相當強勁，盤中漲勢收斂，終場漲1,019點，收在44,169點。

近期台股走勢受中東局勢反覆、美國最大規模IPO啟動引發的資金排擠擔憂，美國就業、通膨數據背後牽動的利率政策，以及美國科技股板塊相對承壓等，都讓短期累積較大漲幅的台股上沖下洗。

再從資金面觀察，不論是從近日美股主要指數走勢或台股各類股表現，可發現面臨短線AI相關主題急漲後累積較大漲幅，以及評價面與估值重新被檢視等壓力，顯示資金正由高波動AI晶片股轉向低基期、落後補漲及非電族群。

投資建議

展望後市，台股面對短期漲多、震幅自然加大，但不影響長期趨勢。在長期成長趨勢上，科技相關板塊如AI伺服器、半導體供應鏈及半導體製程相關等，仍高度受惠AI、雲端伺服器、高速傳輸及規格升級等主題；傳產可關注化學與運動相關族群。