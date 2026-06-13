證交所四戰略 衝亞資中心

臺灣證券交易所昨（12）日召開股東常會，總經理李愛玲報告時指出，證交所今年將以「打造亞洲資產管理中心」為首要任務，未來一年有四大核心戰略，將推動主動式多重資產ETF等創新金融商品，並在年底前將盤中零股交易撮合時間正常化等，以展現台灣資本市場的強大韌性與國際競爭力。

證交所去年稅後淨利136.45億元，每股稅後純益（EPS）7.88元，股東會中通過配發每股配發現金股利3.2元、股票股利1.5元，總計配發股利4.7元。

證交所今年針對亞資中心的四大戰略，第一是成立推動辦公室全力打造「亞洲資產管理中心」，策略是參與台北國際電腦展、舉辦台灣周、跨足海外等。第二是擴充多元商品，迎擊主動式ETF全球浪潮，如積極與主管機關研議開放「多重資產主動式ETF」，同時密切關注國際新型態ETF等。第三，接軌國際交易制度，研議盤中零股優化、T+1交割等。第四，深化ESG評鑑與資安韌性，落實永續發展，如今年起將配合轉型後的首屆ESG評鑑、綠色證券評鑑等。

此外，對於近期投資市場關注的三議題。零股交易優化方面，李愛玲表示，證交所力拚在今年底前，將盤中零股的委託與交易撮合時間，進一步與千股（整股）交易系統拉齊。

發掘璞玉公司方面，證交所將持續推動「孕育新創與優質」等特色指數，預計今年底前將有投信發行璞玉指數相關ETF，讓具潛力但不易被發掘的優質中小型上市公司獲得市場關注。

至於縮短交割周期，李愛玲說，針對國際市場轉向「T+1」交割制度，證交所已啟動專案研議，但考量此舉將牽動全體證券商系統與外資生態系，將在確保市場充分準備下穩健評估，相較於上述兩大議題有望在年底達標，交割制度則需要更多時間討論。

李愛玲指出，回顧2025年，即便面臨地緣政治與貿易保護主義等多重不確定性，台灣資本市場仍展現強大成長動能，包括籌資與優質企業掛牌，截至2025年底，上市公司達1,063家，透過股票與債券總計募集約8,784億元。