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麗升擬斥資5億元取得富威12%股權 另設美國子公司投11%高息特別股
麗升能源（8087）於12日晚間連續公告三項重大策略投資案。董事會決議斥資新台幣5億元，擬於集中市場取得綠電轉供業者富威電力（6994）普通股，預計取得約8,833張，持股比例將達12％，一舉躍升為僅次於森崴能源（6806）的第二大股東；同時也宣布設立美國全資子公司，並投資美商特別股。
麗升董事會決議以自有資金1,150萬美元（約新台幣3.71億元）設立美國全資子公司Leadsun Renewable USA Inc.，並透過該子公司出資500萬美元（約新台幣1.61億元）投資Sunrock Asset Management LLC特別股，其約定股息年率為11％。
針對富威電力的股權投資，麗升公告指出，擬於6月12日至12月11日期間，依每日市價於集中市場取得富威電力普通股，總金額以5億元為限，持股比例預計為12％。
目前富威電力第一大股東為森崴能源，持股比例達40.78％，其餘前十大股東持股則介於1.35％至3.07％之間，麗升此舉將直接卡位富威電力第二大股東。麗升表示，上述投資案皆屬公司的長期策略投資。
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