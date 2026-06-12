新日興、欣興爆鉅額違約交割 合計金額5827萬元

為響應政府推動臺灣成為亞洲資產管理中心，並落實「亞洲創新籌資平台」願景，臺灣創新板今（115）年攜手台經院及資策會發布前瞻產業研究報告，以強化市場資訊透明度。證交所為深化創新板企業與市場的連結，將於今（115）年6月22日至26日舉辦115年上半年創新板公司法人說明會，除邀請資策會以「淨零趨勢下的企業永續資訊布局」為題進行專題演講，並邀請金萬林-創（6645）、鈺寶-創（3150）、暉盛-創（7730）、聯友金屬-創（7610）、奧義賽博-KY創（7823）、巨鎧精密-創（2254）、倚天酷碁-創（2432）、嘉雨思-創（6921）、聚賢研發-創（7631）、富田-創（4590）、邦睿生技-創（6955）及錼創科技-KY創（6854）等12家創新板公司參與，涵蓋半導體、生技醫療、綠能環保、數位雲端等前瞻性產業。

2026-06-12 17:32