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新日興、欣興爆鉅額違約交割 合計金額5827萬元

中央社／ 台北12日電
證交所公告，新日興、欣興2家上市公司發生鉅額違約交割，合計違約金額新台幣5827.4萬元。示意圖／ingimage
證交所公告，新日興、欣興2家上市公司發生鉅額違約交割，合計違約金額新台幣5827.4萬元。示意圖／ingimage

台股近日劇烈震盪洗，台灣證券交易所今天晚間公告，新日興欣興2家上市公司發生鉅額違約交割，合計違約金額新台幣5827.4萬元。

根據證交所公告，證券商新光、中信三重通報，軸承廠新日興發生鉅額違約交割，金額3051.3萬元。

另外，永豐新竹、新光新竹、國泰台中和國泰桃園等4家證券商，也通報欣興發生違約交割，金額2776.1萬元。

這分別為今年以來第3和第4起上市公司鉅額違約交割案，在此之前，旺宏3月5日被本週二也爆鉅額違約交割，金額達1億4950萬元。

根據台股「T+2」交割制度，證交所今天公告違約交割，為本週三（6月10日）的股市交易違約，當天台股開低走低，終場大跌1478.9點或3.3%，收43225.54點。

新日興 欣興 國泰

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