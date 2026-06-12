外資大轉向回補286億元 主動式ETF、航空、金融成三大吸金主線

台股12日強彈，終場收在44,169.04點，大漲1,019.58點，三大法人同步買超，外資終止連六賣，轉為買超286.9億元，統計外資買賣超個股，買超主動統一升級50（00403A）達14萬223張，高居單日買超冠軍，買超前十名中主要是主動式ETF、航空、金融等三大族群。

台股早盤以43,587.63點開出，上漲438.1點，在權王台積電（2330）領軍上衝之下，大盤指數一度衝達44,798.88點，上漲1,649.42點，終場則收在44,169.04點，上漲1,019.58點；台股本周下跌901.9點，跌幅2%。

12日三大法人買超505.6億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）買超286.9億元；投信買超129.37億元；自營商買超（合計）89.42億元，其中自營商（自行買賣）買超28.3億元、自營商（避險）買超61.02億元。

統計本周三大法人再度出現僅投信站在買方的情況，連續第8周買超749.37億元，外資單周大舉賣超2,862.47億元，自營商同步減碼998.47億元，三大法人合計賣超3,111.58億元。

統計外資買超前十名個股中，買超00403A最多，其次是買超台新新光金（2887）85,214張，買超第三名為主動統一台股增長（00981A），單日買超80,638張；另外，航空股及金融股也是外資大買標的。

統計外資賣超前十名個股中，賣超友達（2409）26,060張最多，其次是賣超凱基金（2883）25,786張，另外，富邦金（2881）也遭外資賣超13,606張。