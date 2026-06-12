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台股本週跌901點 上市公司總市值略降至144.1兆元
台股本週震盪劇烈，週五集中市場指數以44169.04點作收，較上週下跌901.90點或2%，終止週線連三紅。根據台灣證券交易所統計，上市公司總市值略降至新台幣144兆1068億元。
產業別指數方面，本週漲幅最大為運動休閒類指數上漲5.34%，跌幅最大是電子通路類指數下跌8.42%。其他未含金融類指數下跌944.33點，跌幅約為2.32%；未含電子類指數上漲18.17點，漲幅約0.08%；未含金融電子類指數下跌198.23點，跌幅約1.32%。
本週全體上市股票成交金額為5兆7195億元，成交金額前3名產業分別為半導體類成交金額2兆742億元，占全體上市股票交易金額比重36.27%；電子零組件類成交金額1兆4933億元，占比26.11%；以及電腦及週邊設備類成交金額4794.43億元，占比8.38%
本週全體上市股票成交量週轉率為4.48%，成交量週轉率前3名產業為電子零組件類15.87%、光電類13.01%及電子通路類10.58%。
累計今年初開盤迄今共105個交易日，集中市場總成交金額為103兆6907億元，市場日平均成交金額9875.31億元；股票成交量週轉率93.6%，股票日平均成交量週轉率0.89%。
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