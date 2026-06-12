證交所辦上半年度創新板公司法說會 6月22日起陸續登場

為響應政府推動臺灣成為亞洲資產管理中心，並落實「亞洲創新籌資平台」願景，臺灣創新板今（115）年攜手台經院及資策會發布前瞻產業研究報告，以強化市場資訊透明度。證交所為深化創新板企業與市場的連結，將於今（115）年6月22日至26日舉辦115年上半年創新板公司法人說明會，除邀請資策會以「淨零趨勢下的企業永續資訊布局」為題進行專題演講，並邀請金萬林-創（6645）、鈺寶-創（3150）、暉盛-創（7730）、聯友金屬-創（7610）、奧義賽博-KY創（7823）、巨鎧精密-創（2254）、倚天酷碁-創（2432）、嘉雨思-創（6921）、聚賢研發-創（7631）、富田-創（4590）、邦睿生技-創（6955）及錼創科技-KY創（6854）等12家創新板公司參與，涵蓋半導體、生技醫療、綠能環保、數位雲端等前瞻性產業。

創新板旨在協助海內外創新企業募集資金，並深度串聯臺灣科技供應鏈，加速研發與市場導入，形成資本與產業帶動的良性循環，培育各行各業成為臺灣的「護國群山」。從營運實績來觀察，創新板已顯著發揮扶植成效，115年第一季已有超過五成創新板公司實現獲利，總營收達111.17億元，較去年同期成長36.52％，稅前淨利更較去年同期激增422.92％，亮眼的成長動能不僅顯示創新板已成為支持新興科技與創新產業發展的重要資本市場平台，也反映創新企業在資金與資源挹注下逐步開花結果，為投資人創造共享企業成長與創新價值的機會。

12家與會創新板公司的核心業務及發展亮點如下：金萬林-創（公司代號:6645）代理與銷售許多新藥研發所需的儀器與試劑，協助各醫學中心、大學、科研機構進行多項研究。公司並提供整合型服務，落實精準醫學到個人健康照護的核心價值，多年來深耕於與各研究單位及醫學中心的合作，並透過整合國外領導品牌檢測設備、試劑及軟體，投入發展生物資訊分析加值服務，以生醫大數據加值交易平台，創新基因檢測服務的附加價值。

鈺寶-創（公司代號:3150）長期深耕高階無線音訊傳輸晶片與模組研發。公司採取「私有通訊協定」之差異化策略，打破標準藍牙與Wi-Fi的頻寬限制，實現超低延遲、無損音質與強大抗干擾能力。公司近年橫向將核心技術擴張至電競周邊應用，並透過納入神盾集團生態系，共享研發資源，擴大跨領域應用之長期綜效；暉盛-創（公司代號:7730）為半導體製程設備專業供應商，深耕電漿表面處理技術，具自主研發與製造能力。產品涵蓋電漿清洗、蝕刻、鑽孔及極化設備，應用於先進封裝、IC載板及玻璃基板，並推動乾式電漿綠色製程。受惠AI與高效能運算需求升溫，已切入CoWoS、FOPLP供應鏈，並擴大ABF載板布局。

聯友金屬-創（公司代號:7610）專注鎢、鈷等稀有金屬之循環再利用，具備獨特且先進之冶煉技術，並採用自有低耗能專利製程與環保技術，兼顧高回收率、節能減碳與環境保護，產品涵蓋鎢酸鈉、鎢酸鈣、電池級硫酸鈷等關鍵金屬材料，廣泛應用於硬質合金、鋰電池、半導體及各類工業領域；奧義賽博-KY創（公司代號:7823）為AI資安軟體原廠，聚焦AI自動化威脅偵測、攻擊面管理與AI-SOC服務，客戶群涵蓋政府機關、金融機構及高科技產業，並將前瞻的 AI 防禦技術跨足拓展至國防軍工領域。

巨鎧精密-創（公司代號:2254）為專業車用照明與外觀模組製造商，聚焦北美與歐洲改裝車市場，並以創新設計、快速開發實力拓展全球通路。近年導入智慧模組、動態燈訊與輕量化結構設計，提升產品差異化與附加價值。公司強化國際品牌合作與專利布局，持續朝向「設計導向」定位發展，展現台灣車燈產業創新實力；倚天酷碁-創（公司代號:2432）前身為倚天資訊，110年與宏碁子公司酷碁科技合併並更名。公司秉持「以科技推動智慧生活風格」的使命，聚焦AI與ICT應用，發展ICT電腦周邊設備與智慧生活周邊產品，並拓展風尚科技等垂直應用領域，透過全球銷售網絡推動創新產品布局。

嘉雨思-創（公司代號:6921）專注於高效能運算市場的高速訊號傳輸介面晶片研發，憑藉自有核心技術推出 PCIe Gen 5.0 與USB4.0 Re-Driver IC，並已切入國際大廠供應鏈。作為嘉澤集團關聯企業，公司致力於解決高速數據傳輸中的訊號衰減與失真問題，展現創新研發動能；聚賢研發-創（公司代號:7631）長期深耕半導體廠務供應系統工程，業務涵蓋氣體、機電等二次配整合工程，以及廠務相關設備的研發，主要應用於國內半導體先進製程、記憶體及高科技廠房建置需求。隨著AI、高效能運算及先進封裝需求快速成長，帶動全球半導體廠擴大資本支出，除國內市場外，亦積極拓展新加坡、美國等海外市場，掌握全球半導體建廠商機。

富田-創（公司代號:4590）深耕電動馬達及動力系統近40年，具備車用動力系統研發、驗證與量產實力，為國際汽車品牌的供應鏈合作夥伴。迎向AI由雲端跨入「實體AI」的趨勢，公司結合完整車用動力系統開發經驗與高可靠度的製造優勢，全力投入智慧機器人、無人機等關鍵驅動模組研發，深化高附加價值產品布局；邦睿生技-創（公司代號:6955）為AI精子品質分析檢測儀廠商，在體外診斷醫療器材(IVD)的生殖領域中提供完整的男性不孕症整體解決方案。產品研發核心為「簡單、快速、標準化、智慧化」，為男性醫學及人工生殖醫學產業開創了更有效率及更準確的檢測方式和判讀結果。

錼創科技-KY創（公司代號:6854）為MicroLED研發與製造原廠，具備豐富研發經驗並將成果投入量產，關鍵核心技術平台完整涵括磊晶、晶粒和巨量轉移。目前在全球設有營運據點，持續投入前瞻顯示技術的研發創新，產品應用涵蓋車載、穿戴、AR、光通訊等多元領域。

本次法人說明會將邀請前揭創新板公司主要經營團隊出席，向法人與投資大眾說明企業經營策略、未來願景、財務與業務重點管理方針，並回應投資人關注議題，提供雙向交流平台。透過此次法人說明會，創新板公司將全面展現其技術實力與市場潛力，為我國資本市場注入更多活力。

證交所將持續協助具創新與成長潛力的優質企業對接資本市場，提升企業競爭力，促進資本市場永續發展。本次活動議程如下表，開放現場參與並歡迎媒體採訪，投資大眾亦可透過證交所WebPro 3.0影音傳播網同步收看。創新板公司簡報資料將於會前上傳至公開資訊觀測站法人說明會專區，響應節能減碳環保愛地球，會中將不提供紙本資料，請與會者先行下載。活動詳細資訊請至證交所網站選擇「公告/活動-活動訊息」頁籤，查詢活動最新訊息。