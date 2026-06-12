上市市值本周失守145兆元大關 運動休閒股逆勢大漲逾5％

根據臺灣證券交易所統計，6月12日發行量加權股價指數收盤為44,169.04點，較上周(6月5日)的45,070.94點下跌901.90點，跌幅約為2.00%，台灣50指數收盤為40,828.13點，較上周的41,701.67點下跌873.54點，跌幅約為2.09%，寶島股價指數收盤為49,305.35點，較上周的50,336.29點下跌1,030.94點，跌幅約為2.05%。

6月12日全體上市公司市場總值為新台幣144兆1,068.01億元，較上周(6月5日)市值147兆302.51億元減少2兆9,234.50億元，減幅約為1.99%。

產業別指數方面，漲幅以運動休閒類指數上漲5.34%為最大，跌幅以電子通路類指數下跌8.42%為最大，未含金融類指數下跌944.33點，跌幅約為2.32%，未含電子類指數上漲18.17點，漲幅約為0.08%，未含金融電子類指數下跌198.23點，跌幅約為1.32%。

本周集中交易市場總成交金額為6兆3,586.09億元，全體上市股票成交金額為5兆7,195.82億元，股票成交量周轉率為4.48%。

各產業上市股票交易情形，成交金額前三名： 第一名半導體類2兆742.39億元，占全體上市股票交易金額36.27%。第二名電子零組件類1兆4,933.47億元，26.11%。第三名電腦及周邊設備類4,794.43億元，8.38%。

成交量周轉率前三名產業：第一名電子零組件類15.87%、第二名光電類13.01%、第三名電子通路類10.58%。

累計今年年初開盤迄今共105個交易日，集中市場總成交金額為103兆6,907.29億元，市場日平均成交金額為9,875.31億元，股票成交量周轉率為93.60%，股票日平均成交量周轉率為0.89%。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本周最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)