證交所全力衝刺亞資中心 立委關心「三大議題」這2項年底有望實現

台灣證券交易所12日召開115年度股東常會，由董事長林修銘與總經理李愛玲親自主持。會中除了通過114年度營業報告書及財務報告外，更揭示了在加權股價指數突破4萬點的歷史新猷下，證交所未來一年的「四大核心」戰略。李愛玲強調，今年將以「打造亞洲資產管理中心」為首要任務，並同步推動主動式多重資產ETF等創新金融商品、年底前將盤中零股交易撮合時間正常化等，以展現台灣資本市場的強大韌性與國際競爭力。

證交所今年針對亞資中心的四大戰略布局包括：一、成立推動辦公室全力打造「亞洲資產管理中心」（參與COMPUTEX、舉辦台灣周、跨足海外等）。二、擴充多元商品，迎擊主動式ETF全球浪潮（如積極與主管機關研議開放「多重資產主動式ETF」，同時密切關注國際新型態ETF等）。三、接軌國際交易制度，研議盤中零股優化、T+1交割等。四、深化ESG評鑑與資安韌性，落實永續發展（如今年起將配合轉型後的首屆ESG評鑑、綠色證券評鑑等）。

其中不乏市場與立委相當關注的「三大議題」，其一是零股交易優化：證交所積極回應多數投資人訴求，力拚在今年底前，將盤中零股的委託與交易撮合時間，進一步與千股（整股）交易系統拉齊。

其二是發掘璞玉公司與指數：證交所持續推動「孕育新創與優質」等特色指數，預計今年底前將有投信發行璞玉指數相關ETF，讓具潛力但不易被發掘的優質中小型上市公司獲得市場關注。

其三是縮短交割周期：針對國際市場轉向「T+1」交割制度，證交所已啟動專案研議，但考量此舉將牽動全體證券商系統與外資生態系，將在確保市場充分準備下穩健評估，相較於上述兩大議題有望在年底達標，交割制度則需要更多時間討論。

李愛玲指出，回顧114年（2025年），即便面臨地緣政治與貿易保護主義等多重不確定性，台灣資本市場仍展現強大成長動能，包括籌資與優質企業掛牌，截至114年底，上市公司達1,063家，透過股票與債券總計募集約8,784億元，並積極推動創新板與優質新創企業掛牌，「全數達成主管機關設定的KPI目標」。