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證交所股東會／林修銘：去年繳出兩大亮麗成績單、今年成交均值翻倍

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
臺灣證券交易所12日召開115年股東常會。圖／聯合報系資料照片
臺灣證券交易所12日召開115年股東常會。圖／聯合報系資料照片

臺灣證券交易所12日召開115年股東常會，董事長林修銘於致詞時表示，儘管面臨地緣政治等多重全球性挑戰，台灣資本市場仍展現強大韌性。受惠於穩健的產業基本面，不僅114年各項指標創下歷史新高，115年加權股價指數更一舉突破4萬點大關。未來，證交所將配合主管機關，以「亞洲資產管理中心」為核心目標，推動台灣資本市場再創新局。

回顧114年，全球市場受地緣政治與貿易保護主義等不確定因素干擾，但台灣上市公司營運表現依然亮眼，市場交易熱絡。林修銘指出，在主管機關指導及全體市場參與者的合作下，去年證交所完成多項重大制度精進與業務拓展，繳出兩大亮麗成績單：一、指數與成交值雙創新高：114年底加權股價指數達28,963.60點，年度漲幅逾25％；集中市場日均成交值達4,160億元。

二、全球排名大躍進：上市股票總市值揚升至94.36兆元，若加計上櫃股票，台灣整體資本市場市值於去年底已躍居全球第8名。

談及今年度表現，林修銘強調，雖然國際政經局勢（如美伊衝突推升能源價格）仍充滿變數，但臺灣資本市場憑藉優異的基本面，持續展現爆發力。今年1至5月，台股不僅成功突破4萬點大關，日均成交值更衝高至9,459.12億元，帶動台灣整體市值進一步躍升至全球第5名，傲視國際市場。

此外，本次股東常會中，除由總經理李愛玲針對114年重要業務推動情形及今年重要策略目標進行完整報告外，會中亦順利完成各項重要議程，主要包含：承認114年度營業報告書及財務報告、114年度員工酬勞分配情形、承認114年度盈餘分派案、通過盈餘轉增資方案等。

證交所114年稅後淨利136.45億元，每股稅後純益（EPS）7.88元，今年將配發現金股利3.2元、股票股利1.5元，總計配發股利4.7元。

展望未來發展，林修銘表示，證交所將持續在主管機關的指導下，以亞洲資產管理中心政策為核心，戮力推進各項重點業務，並將立足於既有的豐碩成果上，以更高的標準鞭策自我、以更遠的視野布局未來。

資本市場 證交所

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