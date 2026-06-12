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台股暴漲1,019點！三大法人回補505億 驚心一周仍倒貨三千億致周線翻黑

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

川普喊停空襲伊朗計畫，美股四大指數昨夜強彈，費半指數狂飆7.91%，亞股12日漲聲一片。台股開盤上漲438.1點、報43,587.63點，隨後在台積電（2330）領軍喊衝之下，大盤漲點一度放大至1,649.42點、達44,798.88點，觸及10日線，終場則漲1,019.58點，以44,169.04點作收，成交值1.11兆元。三大法人止步連六個交易日來的賣超，聯手回補買超505.6億元。

累計本周，集中市場指數仍跌901.9點、跌幅2%，周線止步連三紅翻黑。三大法人賣超3,111.58億元，其中外資即賣超2,862.47億元。

統計三大法人12日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超286.9億元，投信買超129.37億元；自營商買超（合計）89.42億元，其中自營商（自行買賣）買超28.3億元、自營商（避險）買超61.02億元。

盤面上，台股12日在費半指數狂飆7.91%、台積電重返月線帶動下，包括設備、矽晶圓、記憶體及被動元件等電子相關族群同步噴發。

其中，台積電受惠隔夜ADR強彈3.01%帶動，12日股價跟漲2.67%、收2,310元，重返月線之上，貢獻大盤約496點漲點，並帶動半導體設備族群穎崴（6515）、漢唐（2404）、亞翔（6139）、聖暉*（5536）等漲停作收，朋億*（6613）、帆宣（6196）、洋基工程（6691）等也大漲逾8%。

另，SpaceX題材點火中美晶（5483）亮燈，帶動台勝科（3532）、環球晶（6488）、合晶（6182）、嘉晶（3016）齊攻漲停；南亞科（2408）、華邦電（2344）則受惠美光（Micron）隔夜大漲逾10%點火，強勢鎖漲停。

此外，國巨*（2327）秒填息效應持續擴散，信昌電（6173）、金山電（8042）、禾伸堂（3026）、鈺邦（6449）、千如（3236）等被動元件股同步亮燈，資金再度由權值股向AI供應鏈上中下游全面擴散。

三大法人 台股 亞股

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