台股前五月 日均成交值達9,459億元

臺灣證券交易所12日舉行2026年股東常會，證交所董事長林修銘致詞表示，2026年以來，國際政經局勢仍充滿變數，如美伊衝突推升能源價格波動，牽動全球資本市場。然而，台灣資本市場憑藉穩健的產業基本面、持續精進的市場制度，仍有亮麗表現，加權股價指數突破4萬點，1到5月日均成交值亦達9,459.12億元，整體市值更進一步躍升全球第五。

林修銘表示，回顧2025年，全球面臨地緣政治、貿易保護主義等多重不確定性，但台灣資本市場仍展現強大韌性與成長動能，上市公司營運表現亮眼、市場交易熱絡，臺灣加權股價指數年底達28,963.6點，創歷史新高，年度漲幅逾25%，集中市場日均成交值達4,160億元，亦同步創高。上市股票總市值揚升至94.36兆元，推升台灣資本市場整體市值在年底排名至全球第八。

未來，在主管機關的指導下，證交所將持續以亞資中心政策為核心，戮力推進各項重點業務，協助我國穩健朝亞洲資產管理中心的目標邁進，也期待各位股東繼續支持及給予指導，今年將立足於既有成果上，以更高的標準鞭策自我、以更遠的視野布局未來，推動台灣資本市場在高峰上持續精進、再創新局。