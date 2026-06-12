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台股大漲千點 重返4萬4、站回月線 台積電上漲60元
台股今（12）日收盤上漲1,019.58 點，終場以44,169.04 ,點作收，成交量1兆1,176.45億元；台積電（2330）收盤價2,310元，上漲60元，漲幅2.67%。
今日成交金額大且走高為：國巨*（2327）、聯電（2303）、華邦電（2344）、南亞科（2408）、力成（6239）、臻鼎-KY（4958）、欣興（3037）及日月光投控（3711）；成交金額大且疲軟者則為：華通（2313）、台達電（2308）、晶技（3042）、景碩（3189）、尖點（8021）、大立光（3008）、台燿（6274）、緯穎（6669）及金像電（2368）。
群益投顧表示，觀察重點為費半指數與美國指標科技股是否能保持強勢，將影響台股未來表現。雖台股指數技術面⻑多格局尚存，短線有機會由偏弱轉強，但不宜貿然進場、避免追高，謹慎靈活操作。
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