台股開高走高！漲1019.58點

AI熱潮持續推升台股及企業獲利表現，富邦金控董事長蔡明興12日於股東會後受訪表示，目前AI基礎建設仍處於發展初期，台灣掌握AI伺服器、零組件及晶片供應鏈優勢，未來仍將持續受惠。但他也提醒投資人不要過度使用槓桿，若沒有太多時間研究個股，ETF是不錯的投資工具。

2026-06-12 13:09