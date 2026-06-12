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台股開高走高！漲1019.58點
台北股市今天開高走高，收盤漲1019.58點，為44169.04點，漲幅2.36%，成交金額新台幣1兆1176.45億元。
加權指數開盤為43587.63點，盤中最高44798.88點，最低43587.63點；不含金融股指數39748.92點，漲975.15點。
八大類股漲跌幅：泥窯股漲3.46%、食品股漲0.9%、塑化股漲4.15%、紡織股漲0.13%、機電股漲2.61%、造紙股漲0.77%、營建股漲0.36%、金融股漲0.56%。
委買張數2228萬6828張，委賣張數1594萬2999張，成交張數1219萬7113張。
收盤時上漲826家，下跌207家，持平68家。
成交量前5名個股為主動統一升級50、聯電、友達、主動統一台股增長、元大台灣50正2。
漲幅前5名個股為第一金太空衛星、盛群、麗正、南亞科、聯合再生。
跌幅前5名個股為期街口布蘭特正2、LINEPAY、富邦媒、來億-KY、森崴能源。
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