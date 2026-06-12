下波AI供應鏈換誰漲？大摩看好光學驅動電路板趨勢

隨著AI需求快速擴張下，外資摩根士丹利（大摩）證券看好，光學驅動電路板在AI互連基礎建設擴張的發展，隨光模組規格升級，PCB價值量迎來階梯式增長。台廠中按讚欣興、臻鼎-KY兩檔，目標價則分別升至1,285元、666元，皆為「優於大盤」評等。

在整體發展趨勢上，大摩科技產業分析師高燕禾表示，AI投資循環正邁入新階段，其中光學連接（Optical Connectivity）變得與算力同等重要。

事實上，隨著超大型雲端業者持續擴大AI相關規模，例如從數萬顆GPU提升至數十萬顆，間接帶動光收發器需求快速攀升。此外，多數投資人目前多聚焦GPU、網通晶片及光模組等受惠族群，但供應鏈下游的PCB廠同樣具備長線成長潛力。

台廠中，大摩將欣興目標價由1,225元升至1,285元，若AI 伺服器、通用伺服器與PC的需求優於預期，樂觀情境下目標價更上看至2,190元；臻鼎-KY則由570元升至666元。

值得注意的是，大摩假設，臻鼎若能夠將Google TPU載板做到極致完美，且進一步擴大其他國際ASIC/GPU客戶，甚至臻鼎-KY在製程執行力與良率表現優異下，輝達AI PCB供應鏈中的市占率亦有機會提升至20%至30%等樂觀情境，目標價有望達946元。