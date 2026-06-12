富邦金董座蔡明興：AI才剛開始...台股續受惠「ETF績效好到嚇一跳」

AI熱潮持續推升台股及企業獲利表現，富邦金控董事長蔡明興12日於股東會後受訪表示，目前AI基礎建設仍處於發展初期，台灣掌握AI伺服器、零組件及晶片供應鏈優勢，未來仍將持續受惠。但他也提醒投資人不要過度使用槓桿，若沒有太多時間研究個股，ETF是不錯的投資工具。

蔡明興指出，若與韓國相比，台灣受惠AI浪潮程度明顯較高。他表示，台灣第一季經濟成長率達14.55％，韓國同期約3.8％，顯示AI帶來的產業紅利正快速反映在台灣經濟表現上。

蔡明興表示，目前AI供應鏈大多掌握在台灣廠商手中，從最重要的伺服器開始到零組件，基本上現在大部分都是缺貨，而缺貨帶動漲價效應，因此股市會創高，也有更高的期待。

AI發展推升運算需求快速成長，蔡明興進一步指出，以CPU為例，在現在的設計中，CPU用量大幅提高，過去約四顆GPU搭配一顆CPU，如今已變成一顆GPU搭配一顆CPU，相當於需求成長四倍，這也是台灣硬體及軟體業者持續受惠的地方。

「AI的浪潮其實也是這一兩年才開始。」蔡明興認為，若AI基礎建設持續進行，台灣廠商及股市就會繼續受惠。

面對台股屢創新高，蔡明興也向投資人提出建議，投資股票最重要的是控制風險，不建議投資人過度使用槓桿操作，「不要借很多錢去買股票」，因為股票怕的不是一萬而是萬一，一旦市場震盪，連本金都可能賠光。他表示，若沒有太多時間研究個股，ETF是相對理想的投資工具，不僅有專業團隊管理，也能達到分散風險效果，市面上部分ETF年報酬率甚至高達100%，讓他「看了都嚇一跳，怎麼績效這麼好」，蔡明興透露，「他也跟公司的同仁講，就買ETF比較好，不要做股票影響上班，不用花很多時間還能享有高報酬。」

除了看好AI長線趨勢，富邦人壽董事長林福星則分享近期債券市場布局策略。他表示，目前債券投資對保險公司而言仍是相當好的投資機會，富邦人壽新投入主要布局20年至30年期長天期債券。

林福星指出，目前美元債券收益率約落在5.5%至6%之間，符合公司投資預期，而部分美國大型科技公司發行的公司債收益率甚至超過6%，是相當具有吸引力的投資標的。至於台幣資金運用，林福星表示，目前主要透過台幣計價ETF布局，不過底下仍以美元債券為主，因此整體收益率同樣維持在5.5%至6%水準。

最後，蔡明興被問到兒子蔡承儒進入富邦金董事會，覺得他的表現如何？蔡明興笑著說，蔡承儒表現還可以，目前擔任富邦人壽投資委員會主席。