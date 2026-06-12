搭上SpaceX掛牌熱潮 這幾檔低軌衛星股漲停 有1檔ETF飆漲逾10%

SpaceX將掛牌，創史上最大規模IPO，發行5.556億股，發行價為每股135美元，募資總額達750億美元；搭上SpaceX掛牌風潮，相關概念股也發威，12日多檔低軌衛星股飆上漲停，同欣電一開盤就跳空衝上漲停鎖死，排隊買單逾3,000張，中美晶、聯合再生、全新、 璟德、環科齊飆漲停，尖點及國碩也一度亮燈。

SpaceX創史上最大規模IPO，周五將在那斯達克和那斯達克德州市場開始交易，股票代碼為「SPCX」；台股相關低軌衛星股12日先行起飛，多檔個股飆上漲停，同時， 唯一的太空衛星ETF，00910第一金太空衛星也大漲逾10%。

同欣電跳空以漲停238.5元開出後鎖死，市價及漲停排隊買單超過3,000張；中美晶以152元開出後衝上漲停159.5元， 雖有打開但仍再鎖住漲停；聯合再生以18.6元開高後飆上漲停19.8元鎖死，排隊買單超過65,000張；全新以338元開高走高衝上漲停352元鎖死，排隊買單逾4,300張。