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「四貸同堂」引關注 國泰金總座李長庚：投資理財是好事但槓桿勿過高

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
受惠於AI熱潮，台股今年以來漲勢驚人。（本報資料照片）
受惠於AI熱潮，台股今年以來漲勢驚人。（本報資料照片）

台股近期投資熱絡，針對市場出現民眾同時利用多種管道借貸投資的「四貸同堂」現象，國泰金控總經理李長庚今（12）日股東會後受訪時表示，國泰金控的風險控管相對嚴謹，目前看起來還好，但無法實際掌握「四貸同堂」的數據。他強調，年輕人提早投入理財承擔適度風險是好事，但絕對不能過頭，若將槓桿推得太高，萬一遭遇市場風吹草動被斷頭，恐將面臨辛苦的負債生活。

李長庚指出，目前股市投資有基本面支撐，所有人或年輕人投入股市是對的，但「不能太過頭」。他直言，股市若從高點跌下來遭遇斷頭，投資人恐怕未來10年都要過著辛苦的負債日子，例如，今年2月開戰前，約旦外交部長才剛對外表示和談進展順利，結果幾小時後戰爭就爆發，市場突發風險沒人能預料，因此投資一定要注意不能使用太高的槓桿。

對於國泰金控旗下子公司的放款與貸款情況，李長庚表示，「目前看來都還好」，國泰本身的經營風格較為保守，在成數與國民看管方面皆有妥善控管。

然而，針對金融圈能否掌握並統計市場上「四貸同堂」的實際人數，李長庚坦言，「沒有辦法統計出來」。他解釋，現行機制上銀行雖然可以透過聯徵中心的系統查詢客戶在銀行體系的房貸、信貸等信用狀況，但聯徵系統並未納入證券端與保險業的保單借款資料，因此跨業別的完整借貸加總數據，目前並沒有一個完整的數據可以觀察。

李長庚進一步說明，即便是在同一個金控架構下，如果客戶沒有簽署同意共同行銷，金控也只能做到稍微推估，無法完全掌握。不過，從風險控管的角度來看，目前各金融機構包含銀行、證券及保險等子公司，內部各自都擁有獨立且完整的風險管理與額度控管機制，台灣整體的金融機構風控機制算是完整的。

李長庚認為，因為過去十幾年來台灣的利差很低，金融業在風險控管上反而做得更緊，預防力控管在全世界而言都算非常好，因此他對整體金融結構並不太擔心。雖然未來若遇到股票20%、30%的暴跌時，少數個案被斷頭的狀況一定會發生，但整體而言，台灣金融業的整體部位風險控管相對做得相當扎實。

國泰 國泰金控 台股

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