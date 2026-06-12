快訊

虎航班機北海道緊急降落！ 通報「駕駛艙冒煙」最新情況曝

賴清德才剛訪問！史瓦帝尼總理遭質詢 傳有意與中國建交

彰化毒駕撞斷警所長右膝 彰化地院重開庭審理裁定：押了！

聽新聞
0:00 / 0:00

半導體設備股為何大噴發？四大利多共振 穎崴、漢唐等多檔亮燈

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
半導體示意圖。圖／AI生成
半導體示意圖。圖／AI生成

受費半指數大漲7.91%、台積電重返月線、SEMI公布全球半導體設備銷售額創單季新高，以及屏東科學園區半導體供應鏈專區聯合動土等利多共振激勵，半導體設備族群12日大噴發，穎崴漢唐、亞翔、朋億*、聖暉*、帆宣等紛紛觸及漲停，股后穎崴更高掛紅燈、強鎖9,590元，成為盤面最強勢族群之一。

台積電11日甫完成第22次一日填息秀，ADR昨夜再漲逾3%，折合台股價格達2,663元，溢價率超過18%。在ADR強勢帶動下，台積電今日開高75元、至2,325元，挑戰站穩月線之上，進一步點燃設備與建廠供應鏈買盤。

基本面同樣持續升溫。SEMI最新公布的全球半導體設備市場報告顯示，今年第一季全球半導體設備銷售額達365.5億美元，年增14%、季增1%，創下歷史新高。AI伺服器、高效能運算與先進封裝需求持續推升晶圓廠擴產及技術升級投資，設備產業景氣熱度未見降溫。

市場另一焦點則來自屏東科學園區。由台積電主導規畫的半導體供應鏈專區今日舉行聯合動土典禮，總統賴清德與台積電董事長魏哲家親自出席。該專區占地28公頃，將聚焦建廠高階材料、設備元件、模組製造與標準認證等領域，被視為台灣首座以晶圓廠建設及設施供應鏈為核心的產業聚落，也為設備廠後續接單增添想像空間。

隨著台積電技術發展重心由單純製程微縮轉向系統級整合，CoWoS、SoIC及CoPoS等先進封裝需求快速成長，設備投資邏輯也逐漸從擴產轉向提升良率與製程穩定性。法人指出，高階AI晶片封裝失敗成本極高，使設備密度與資本支出持續攀升，帶動設備供應鏈迎來長線成長契機。

受惠族群中，弘塑切入HBM與面板級封裝市場，辛耘成功打入先進封裝供應鏈；均華、志聖及均豪組成G2C+聯盟布局CoWoS與SoIC設備市場；盟立則積極搶進半導體自動化與人形機器人領域。在AI基礎建設投資循環持續擴大的背景下，台灣半導體設備供應鏈正成為市場資金追逐的新焦點，今日股價也全面上漲表態。

穎崴 半導體 漢唐 填息

延伸閱讀

半導體設備第1季銷售創高 金額達365億美元 年增14%

半導體設備銷售創高 弘塑、辛耘、盟立同步沾光

全球半導體設備銷售首季創高 台灣年增24%居主要市場之冠

CoWoS產能缺口持續擴大 弘塑拉貨動能逐季走強

相關新聞

川普一句話救市！台積電領軍台股強彈近1,650點 觸及10日線

川普喊停空襲伊朗計畫，美股四大指數昨夜強彈，費半指數狂飆7.91%，台指期夜盤同步勁揚1,163點。台股12日開盤上漲438.1點、報43,587.63點，隨後在台積電（2330）領軍五大權值股齊步上攻，加上聯電（2303）、欣興（3037）、南亞科（2408）等電子要角，以及金控雙雄連袂走強，大盤漲點快速擴大至近1650點、達44798.88點，觸及10日線。主動統一升級50（00403A）、聯電、元大台灣50正2（00631L）交投火熱。

半導體設備股為何大噴發？四大利多共振 穎崴、漢唐等多檔亮燈

受費半指數大漲7.91%、台積電重返月線、SEMI公布全球半導體設備銷售額創單季新高，以及屏東科學園區半導體供應鏈專區聯合動土等利多共振激勵，半導體設備族群12日大噴發，穎崴、漢唐、亞翔、朋億*、聖暉*、帆宣等紛紛觸及漲停，股后穎崴更高掛紅燈、強鎖9,590元，成為盤面最強勢族群之一。

一日手術理賠熱議 國泰金總座李長庚：防疫保單慘劇不能再發生

外界對於保險業針對一日手術的理賠範圍是否擴大討論熱烈，國泰金控總經理李長庚今（12）日於股東會後受訪指出，醫療演進過程中，若能兼顧客戶權益與保險公司的穩健經營是最好的方向，但希望記取「防疫保單的慘痛經驗，像那樣的事不能再發生」，希望尊重合約精神前提下，同時兼顧醫療制度的演進，需要大家集思廣益。

台股創史上第2大盤中漲點　聯邦證上午發生系統異常

美國總統川普宣布取消空襲伊朗的計畫，激勵週四美股大漲，台股今天早盤一度飆漲1649點，創史上第2大盤中漲點，又有券商發生...

戰火停息 電子五哥股價快速止穩回升

昨（11日）晚川普再度TACO（川普總是臨陣退縮的英文縮寫），取消原定要對伊朗實施的「猛烈打擊」，引發股市大幅反彈，廣達（2382）最為強勢，重回五日線，緯創（3231）、英業達（2356）、仁寶（2324）、金寶（2312）等人則是站回月線，在這波下跌中，是相對抗跌的族群。

森崴能源下市倒數 只剩4.04元 手握千張的大戶還有7人

台股12日出現強勁反彈，盤中大漲千點，但森崴能源即將面臨下市，盤中股價繼續摜入跌停板，根據集保人數最新資料，森崴能源還有3.4萬個股東，其中持有一千張以上的仍有7人，佔集保庫存數58%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。