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一日手術理賠熱議 國泰金總座李長庚：防疫保單慘劇不能再發生

經濟日報／ 記者黃于庭／即時報導
國泰金控總經理李長庚（左四）、國泰人壽總經理林昭廷（左三）12日於股東會後受訪。攝影／記者黃于庭
國泰金控總經理李長庚（左四）、國泰人壽總經理林昭廷（左三）12日於股東會後受訪。攝影／記者黃于庭

外界對於保險業針對一日手術的理賠範圍是否擴大討論熱烈，國泰金控總經理李長庚今（12）日於股東會後受訪指出，醫療演進過程中，若能兼顧客戶權益與保險公司的穩健經營是最好的方向，但希望記取「防疫保單的慘痛經驗，像那樣的事不能再發生」，希望尊重合約精神前提下，同時兼顧醫療制度的演進，需要大家集思廣益。

李長庚指出，目前政府各單位都還在持續討論相關問題，醫療在演進的過程中，如果能夠兼顧客戶權益以及保險公司的穩健經營，當然是最好的方向。不過坦白說，「上次防疫保單就是一個很慘痛的經驗，當政府片面改變保險合約內容時，再保公司是不理賠的，而保險合約本身是長期契約，客戶權益當然很重要，但像防疫保單那樣的事情不能再發生也同樣重要」，因此需要大家共同思考，如何兼顧各方利益，以及整個產業穩健發展。

國泰人壽總經理林昭廷則表示，現行醫療險理賠已經有融通機制，過往保單條款中是住院，現改為門診手術的部分，已有部分融通理賠，像是白內障就是最好的例子，且每一家保險公司都有類似措施，針對個案情況也會有評估原則，若符合可替代性，就有融通理賠。

林昭廷也說，目前融通機制已經是存在很久的，理賠實務才不會亂，若無限放大理賠，最後民眾的權益也會受損，因為保費是大家共同承擔的，而有融通機制存在做平衡，其他沒有需要用到保險理賠的客戶權益才不會因此受損。

國泰金 保單 國泰人壽

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