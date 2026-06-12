川普再度TACO！戰火停息...電子五哥股價快速止穩回升

昨（11日）晚川普再度TACO（川普總是臨陣退縮的英文縮寫），取消原定要對伊朗實施的「猛烈打擊」，引發股市大幅反彈，廣達（2382）最為強勢，重回五日線，緯創（3231）、英業達（2356）、仁寶（2324）、金寶（2312）等人則是站回月線，在這波下跌中，是相對抗跌的族群。

川普昨晚表示，鑑於與伊朗的磋商結果已提交至伊朗最高領導層並獲得批准，決定取消原定於當晚針對伊朗實施的「猛烈打擊」。此外還表示，已就伊朗問題「達成了極好的協議」，並稱相關文件已進入最後定稿階段，未來幾天內有望最終敲定。

市場再度買單TACO交易，美股、台股雙雙反彈，而在Vera Rubin放量出貨前夕，ODM廠股價相對有撐，今日隨大盤反彈也是立馬表態，站回重要均線。