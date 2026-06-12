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森崴能源下市倒數 只剩4.04元 手握千張的大戶還有7人

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
森崴能源。圖／森崴能源提供 簡永祥
森崴能源。圖／森崴能源提供 簡永祥

台股12日出現強勁反彈，盤中大漲千點，但森崴能源即將面臨下市，盤中股價繼續摜入跌停板，根據集保人數最新資料，森崴能源還有3.4萬個股東，其中持有一千張以上的仍有7人，佔集保庫存數58%。

森崴能源持續下跌，根據集保人數最新資料，森崴能源還有3.4萬個股東，其中持有一千張以上的仍有7人，佔集保庫存數58%。而在森崴能源5/13公告將自6/23下市時，5/15當周還有超過3.8萬個股東，千張大戶則有11人，隨時間過去，千張大戶少了4人，而股東人數減少3,841人，等於過了近1個月，僅不到4,000人能成功脫手。

證交所5月13日公告，森崴能源因最新財報顯示淨值轉為負數，已觸及營業細則下市標準，將於6月23日正式終止上市。

森崴能源受子公司富崴能源承攬「台電離岸風電二期」專案的虧損影響，第1季稅後淨損18.48億元，每股淨損6.82元，且淨值轉為負1.82億元，會計師出具「繼續經營能力存在重大不確定性」的查核報告，淨值轉負數，導致將下市。

森崴能源指出，富崴能源在採購發包期間因俄烏戰爭等因素造成通貨膨脹、升息等不可歸責事由，造成虧損。且銀行收回約35億元資金額度，再加上風機安裝廠商要求富崴預付全部預估工程款等問題，公司資金周轉不靈，無法支應寶崴海事持續營運，需再度認列背書保證等相關損失。

森崴能源 台股 下市

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