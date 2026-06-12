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台股強彈逾千點 台積電領軍 環球晶、嘉晶亮燈漲停
美伊衝突出現降溫曙光，帶動美股與半導體股全面反攻，台股今（12）日跳空開高，盤中一度大漲近1,650點，最高衝上44,798點；隨後漲幅收斂，截至上午10時25分，加權指數報44,218.14點，上漲1,068.68點、漲幅2.48%，成交金額約6,507億元，重新站回44,000點大關。
美國總統川普宣布取消原定對伊朗發動的空襲，並透露雙方接近達成協議，帶動市場風險偏好快速回升。美股四大指數全面收紅，費城半導體指數狂飆7.91%，美光大漲11.66%，台積電ADR上漲3.26%，台指期夜盤同步勁揚1,163點，為台股反攻注入動能。
電子權值股成為撐盤主力，台積電（2330）早盤跳空開高75元，最高來到2,325元，重新站回5日線及月線；聯發科（2454）盤中報4,230元，上漲145元、漲幅3.55%；日月光投控（3711）報587元，大漲43元、漲幅7.9%，盤中最高觸及596元。
矽晶圓族群表現更為強勢，環球晶（6488）開高走高，盤中攻上864元漲停價，上漲78元；嘉晶（3016）同步亮燈漲停，報114元，上漲10元。
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