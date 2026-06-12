台股飆帶動上班族也瘋狂 85%曾買股票、41%有獲利

主計總處上修今年經濟成長率，達到9.64%，創下16年新高。各大產業持續面臨「缺工潮」，不過通膨壓力疑慮仍在，因此從企業主到上班族，該如何看待下半年經濟前景？台股指數上半年創新高，上班族投入情形如何？yes123求職網「馬年第三季景氣暨勞動市場趨勢調查」顯示，資方對第三季景氣樂觀程度創五季以來新高。台股熱潮，上班族同樣不缺席，85%表示曾買股，41%有獲利，78%坦言上班看股市行情。

yes123求職網調查發現，與今年第二季相比，展望第三季景氣，企業樂觀度明顯回升！即使還有59.1%持平看待，樂觀的比例為25.7%，悲觀的佔15.2%：把樂觀與悲觀比例相扣除後，得到的資方「淨樂觀比例」為+10.5%。相較上一季「淨樂觀比例」是+3.9%，除了呈現轉強態勢，資方「樂觀度」並創下五個季度以來的新高，若對比「去年同期」為+7.6%，代表今年企業明確轉向「偏正面」的看法。

對於今年Q3景氣，上班族也轉為較正向面對。持平看待的有62.4%，樂觀的佔19.6%，悲觀看待的有18%：將樂觀與悲觀比例相扣除後，得出來的勞方「淨樂觀比例」是+1.6%。時相較前季-6.4%，終結連續四個季度的負數，對比「去年同期」為-1.9%，顯見勞方也轉趨樂觀看待下半年前景。

針對2026年「上半年」的薪資水準，合計有52%的企業表示，「有替」員工加薪過，比例高於去年同期的47.3%。其中情況又區分成：「有，但屬於績效加薪」佔36.6%；「有，而且是全面加薪」僅佔了15.4%，「齊頭式」調薪的公司仍算是少數。接下來的薪酬規劃，合計53.8%的企業今年「下半年」有加薪計畫，比例明顯高於去年同期的43.9%，分成37.7%屬於「績效加薪」；16.1%才是計畫「全面加薪」。

對於下半年預計加薪的幅度，調查則發現平均落在3.8%；其中僅有一成一(11.2%)的公司透露，幅度在「10%(含)以上」。

至於上班族投入台股情形，高達85.2%的勞工曾經投資過「上市櫃公司」的股票；其中自認總報酬「有獲利」占41.2%，「沒有獲利」58.8%；這當中的77.8%更坦言，曾經在「上班時間」關注股票走勢。身為「股民」者中，其中也有33.6%坦言，其實曾有過「辭掉工作、專心當股市投資人」的念頭。