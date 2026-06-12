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美伊可望結束戰局 費半狂飆近8％ 台股早盤大漲千點
美股四大指數大漲，費半指數更是暴漲7.91％，台股12日開高大漲逾千點，加權股價指數回到4萬4千點之上，開盤半小時指數最高上探4萬4798點，預估成交量2兆元。
美國總統川普取消空襲伊朗，並透露美伊停戰協議即將達成共識，美股受此激勵，四大指數均收紅，道瓊上漲1.86％、那斯達克大漲2.54％、S&P上漲1.75％，費城半導體指數飆漲7.91％。台積電ADR（美國存託憑證）上漲3.26％，以421.07美元作收。
台積電股價跳空開高，最高價來到2325元，重回5日線、月線之上，雖然開高後震盪，但9時半以前股價均維持在2300元整數之上。聯電也是跳空開高，幾分鐘內拉到漲停板137.5元，但並未鎖死。
台股今天收周線，本周5日個交易日均處於回檔整理狀態指數最低差點跌破4萬2千點，下周有台指期結算及美國聯準會利率決策會議要面對，都可能再為台股帶來壓力。
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