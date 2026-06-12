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台股、韓股、日股都開高 法人看好亞股第3季表現

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
美取消空襲伊朗，美股大漲，台股開盤也大漲。中央社
美取消空襲伊朗，美股大漲，台股開盤也大漲。中央社

台股韓股日股都開高，韓股早盤更創歷史新高，法人表示，上半年亞洲股市演繹了「有AI就High，沒有AI就偏弱」的分化格局。台、日、韓股市的本益比與股價淨值比均處歷史高位，雖面臨外資籌碼調整，但國內強勁內資買超強力補位，外資賣超缺口已完全被填補。展望第3季，AI題材仍將持續引領亞洲市場，即便短線因過熱回檔也屬合理修正，長線仍持續看好。

統一投信研究團隊指出，在這波AI浪潮中，日本受惠於全球AI需求爆發，日本的電子零組件、非鐵金屬及半導體設備出口大幅增長，帶動整體出口金額顯著攀升。最新財報更顯示，TOPIX 500指數成份股中，上修全年財測的企業，多集中在AI基礎建設領域。除了科技題材外，下半年日本央行預期升息一碼，加上企業貸款需求增加，銀行業的淨利息收入成長亦成為另一個不容忽視的亮點。

同樣作為科技重鎮的南韓股市，也靠著AI晶片迎來爆發性成長。統一投信研究團隊指出，南韓半導體出口已連續8個月呈現月增，年增率高達65%。在AI需求與漲價題材雙重加持下，記憶體、電力設備、儲能及高階電容等產業營收，將迎來顯著增長，下半年機器人題材更有望接棒成為市場焦點。

統一投信研究團隊表示，整體而言，第3季亞股建議採取「聚焦AI、擇優布局」策略：日本市場持續看好AI基礎建設與金融業；南韓聚焦記憶體、電力設備、MLCC與機器人新題材；中國建議避開內需、擁抱AI科技出口股；印度需觀察能源價格轉折，看好上游原物料與內需房產；東南亞部分，可關注越南將在富時羅素指數中升級為次級新興市場，隨9月生效期靠近可望吸引資金流入。

日股 韓股 台股

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