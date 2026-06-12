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油價凍漲 華航領軍航空族群向前衝

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
中華航空示意圖。記者黃仲明攝影／聯合報系資料照片
中華航空示意圖。記者黃仲明攝影／聯合報系資料照片

中東戰爭已超過百日，但國際油價目前低於每桶百美元，航空貨運超旺，改寫航空業生態，華航（2610）、長榮航（2618）12日股價開始吸引人氣，華航盤中最高來到20.45元，漲幅達5%，長榮航盤中最高也來到39.1元，漲幅為3.7%，台灣虎航（6757）、星宇航空（2646）股價也跟著走強。

國內航空業繳出亮眼的5月營收成績單，客運需求暢旺與航空貨運市場升溫雙重帶動下，5月營收在貨運營收急速攀升下寫下新高華航、長榮航及星宇航空5月營收同步刷新歷史新高紀錄；台灣虎航則受惠於載客率逼近九成，創下歷史同期最佳表現。

航空貨運需求夯價格調漲，高油價的部分得以轉嫁，成為華航、長榮航力抗高油價好幫手。國際航空運輸協會（IATA）預估，370家會員航空公司今年載客量將達51億人次，年增2.4%，航空公司預計今年載客數將會增加，受到燃油成本上升，已經讓航空業利潤轉趨下滑，僅可能維持去年的一半。

國內的華航、長榮航客運的部分，仍無法避開高油價影響，但還好，今年高載客率，票價可以維持在合理水準，多少能減輕油價上漲衝擊；兩家航空業者非常幸運，受惠於台灣是AI出貨重鎮，兩家業者又剛好擁有龐大的貨運機隊，成為高油價獲利的救火隊，其中，華航成AI貨運受惠王，18架貨機上半年接單滿載，長榮航空有7架貨機也是6月前訂單全滿。

華航 油價 長榮航 星宇航空

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