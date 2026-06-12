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川普一句話救市！台積電領軍台股強彈近1,650點 觸及10日線
川普喊停空襲伊朗計畫，美股四大指數昨夜強彈，費半指數狂飆7.91%，台指期夜盤同步勁揚1,163點。台股12日開盤上漲438.1點、報43,587.63點，隨後在台積電（2330）領軍五大權值股齊步上攻，加上聯電（2303）、欣興（3037）、南亞科（2408）等電子要角，以及金控雙雄連袂走強，大盤漲點快速擴大至近1650點、達44798.88點，觸及10日線。主動統一升級50（00403A）、聯電、元大台灣50正2（00631L）交投火熱。
美伊衝突出現降溫曙光，美國總統川普宣布取消對伊朗空襲並透露雙方接近達成協議，帶動油價回落至兩個月低點、市場風險偏好回升。美股四大指數周四全面勁揚，費半指數狂飆7.91%，美光大漲11.66%、台積電ADR上漲3.26%，台指期夜盤同步勁揚1,163點，為台股今日反攻增添強勁動能。
盤面上，五大權值股開盤聯袂開高。台積電開高75元、報2,325元，台達電（2308）開2,260元、鴻海（2317）開266.5元、聯發科（2454）開4,410元、日月光投控（3711）開585元。
類股方面，玻陶、塑膠、電子零組件、半導體漲幅居前，汽車、橡膠相對疲弱。
回顧台股11日表現，集中市場指數下跌76.08點、收43,149.46點，跌幅0.18%，成交值約1.26兆元。三大法人賣超349.35億元，包括外資賣超357.79億元、自營商賣超124億元，投信買超132.45億元。
法人指出，中東局勢降溫、美股強彈與SpaceX掛牌題材有助台股止穩，不過外資台指期淨空單仍高達6.3萬口，加上下週央行與Fed利率決策登場，短線仍須提防震盪。操作上宜汰弱留強，聚焦AI、先進封裝、高速傳輸、PCB及航太衛星等成長族群。
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