川普一句話救市！台積電領軍台股強彈近1,650點 觸及10日線

台股2026年屢創新高，不過隨著指數來到高檔，盤勢震盪也更趨劇烈。統計今年投信發行的台股各類股票基金平均績效表現，其中以科技型上漲85.82%居冠，其次為中小型84.33%，第三名則是一般股票型也有81.61%的好表現；整體來看台股類型基金平均績效都打敗大盤的49.24%。法人表示，台股上沖下洗震盪千點行情讓投資人也跟著心慌，台股類股輪動快速、個股波動性大，投資人可以台股基金或台股ETF，參與台股未來上漲契機。

2026-06-12 09:01