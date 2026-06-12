今年來各類台股基金平均績效勝大盤 定期定額四大金律掌投資契機

台股2026年屢創新高，不過隨著指數來到高檔，盤勢震盪也更趨劇烈。統計今年投信發行的台股各類股票基金平均績效表現，其中以科技型上漲85.82%居冠，其次為中小型84.33%，第三名則是一般股票型也有81.61%的好表現；整體來看台股類型基金平均績效都打敗大盤的49.24%。法人表示，台股上沖下洗震盪千點行情讓投資人也跟著心慌，台股類股輪動快速、個股波動性大，投資人可以台股基金或台股ETF，參與台股未來上漲契機。

群益投信台股研究團隊表示，投資基金以定期定額介入是最為簡單方便，也具風險分散、平均成本效果的投資方式，再搭配長期穩定投入、漲多停利、下跌不停扣、逢低再加碼的定期定額四大金律，讓定期定額投資更加事半功倍。對於看好的市場，投資人不妨以定期定額或分批進場的方式適度布局相關基金。

群益創新科技基金經理人陳朝政表示，台股近期呈現高檔震盪整理格局，整體而言，台股在資金輪動、基本面支撐與產業升級帶動下，短線雖有修正壓力，但中長期仍維持多頭區間，市場預期將在高檔區間整理，透過產業輪動與資金轉換延續成長動能，形成震盪中向上的盤勢結構。

展望台股後市，對電子產業獲利成長保持樂觀態度，在AI影響力持續擴大下，台灣最強的半導體與硬體相關概念股皆為最受惠的廠商，中長線而言，企業獲利回到成長軌道，台股基本面有支撐，對台股後市仍持正面看法。